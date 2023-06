Cyberpunk 2077: Patch behebt Quest-Bugs, Anzeigefehler und mehr

Im September ist es endlich so weit und Cyberpunkt 2077 erhält mit Phantom Liberty eine äußerst umfangreiche Erweiterung mit komplett neuem Gebiet, neuen Quests, Geschichten und vielem mehr. Zeitgleich wird ein Update zur Überarbeitung des Basisspiels erscheinen.

Doch das heißt nicht, dass CD Projekt RED in der Zwischenzeit untätig bleibt. So wurde nun Patch 1.63 veröffentlicht, der ab sofort die Versionen für Xbox Series X|S, Playstation 5 und PC mit Fehlerbehebungen und Anpassungen versorgt.

Ein Fehler, der während der Mission All Along the Watchtower für den zufälligen Absturz von V sorgte, gehört genauso der Vergangenheit an wie blockierter Fortschritt bei Never Fade Away, Play It Safe und anderen Missionen.

Gebiete, die auch nach der Entdeckung weiter als unentdeckt angezeigt wurden, das beim Übertragen von Daten oder Geld fälschlicherweise angezeigte „Feindlicher Hack in Arbeit“ und Anzeigefehler beim Nutzen von Wegpunkten wurden ebenfalls behoben.

patch notes Quests Fixed an issue where selecting a blue dialogue option while calling Mitch twice could cause the call to be permanently stuck on the screen.

All Along the Watchtower – Fixed an issue where V gets flatlined after crossing the border.

Chippin’ In – It is now possible to examine all of the clues on Ebunike before becoming detected.

Gimme Danger – Fixed an issue where there were no objectives left in the journal.

I Walk the Line – Fixed an issue that could cause V to randomly flatline during the quest.

Lightning Breaks – Fixed an issue where Panam wasn’t present in front of the garage and spawned inside the motel instead.

Machine Gun – Fixed an issue where the dialogue with Skippy wasn’t activated after performing 50 kills, and it wasn’t then possible to unequip Skippy.

Never Fade Away – Fixed an issue where Rogue despawned from the couch in the Atlantis, blocking progress.

Only Pain – Fixed an issue where it wasn’t possible to complete the “Defeat the cops” objective because the cops weren’t present at the intended location.

Play It Safe – Fixed an issue where holograms and platforms in the parade disappeared after an Auto Save was loaded.

Play It Safe – Fixed an issue where Takemura didn’t call to start the parade mission.

Pyramid Song – Fixed an issue where Judy teleported underground after entering the church.

Search and Destroy – Takemura will now move to his hiding spot instead of standing in the middle of the room during Arasaka’s attack.

Sex on Wheels – Fixed an issue where the Quadra Turbo-R V-Tech spawned underground, blocking progress.

Small Man, Big Mouth – Enemies and the van now spawn correctly.

The Heist – Fixed an issue where Jackie wasn’t present in front of the Afterlife.

With a Little Help from My Friends – Fixed an issue where the Nomads weren’t present at the train station. Open World Fixed some instances where some gigs were stuck in the “Undiscovered” stage and didn’t start after approaching the area.

Fixed an issue where regular subtitles appeared instead of overhead subtitles for some crowd NPCs in Rancho Coronado.

Gig: Bloodsport – V will no longer be reflected standing backwards when looking in the mirror in the dojo bathroom.

Gig: Last Login – Fixed an issue where it was possible to pick up the quest item before the quest was activated, breaking the flow of the mission.

Gig: Going-away Party – Fixed an issue where it wasn’t possible to get in the car with Flavio.

Gig: Guinea Pigs – All the security robots in the hotel now properly engage in combat.

Gig: On a Tight Leash – Fixed an issue that could cause the gig to be stuck without an objective after completing it.

Gig: Serial Suicide – Fixed an issue where the quest could reactivate again after completion and become stuck on the “Steal the CCTV footage” objective.

Reported Crime: Blood in the Air – Fixed an issue where the quest was stuck on the “Search the crate” objective even after searching the crate.

Reported Crime: Comrade Red – Fixed an issue where it wasn’t possible to search the stash. UI Fixed an issue where, while transferring money or data, the UI showed the “Enemy hack in progress” text.

Fixed an issue where devices could become unusable after opening the map.

Fixed an issue where the FSR toggle wasn’t grayed out after restarting the game with Dynamic Resolution Scaling on. Visual Fixed an issue where some surfaces had color artifacts when Path Tracing was enabled.

Fixed an issue where bright, colorful flashes appeared at the edges of certain objects when DLSS was enabled. PC-specific Fixed a crash that occurred on launch when using Razer Chroma.

Fixed an issue where Photo Mode screenshots could appear as empty files and brought them back to their original folder location.

Improved performance of DLSS Frame Generation on AMD CPUs. Console-specific Changed the number of available save slots on Xbox to 20 for manual saves and 10 for Point of No Return saves. Players who have a number of saves that exceeds the new save limit will need to delete some saves to be able to create new saves.

Addressed an issue affecting performance on Xbox Series X|S after playing for an extended period of time. Miscellaneous Photo Mode stickers and frames will now properly appear on screenshots.

Padre will now recognize Corpo and Nomad V in the intro holocall. REDmod Allowed deploying mods from a listing file.

Updated command help texts.