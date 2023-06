Grand Theft Auto VI: Synchronsprecher macht Andeutungen

Autor:, in / Grand Theft Auto VI

Trotz des weiterhin ungebrochenen Erfolgs von Grand Theft Auto V arbeitet Rockstar Games hinter verschlossenen Türen bereits seit einiger Zeit an einem Nachfolger.

Offizielle Informationen zum Spiel gibt es bisher so gut wie keine. Lediglich ein umfangreicher Leak verschaffte in der Vergangenheit einige Einblicke in den kommenden Gangster-Epos.

Synchronsprecher Bryan Zampella, der hartnäckigen Gerüchten zufolge einem der zwei Protagonisten von GTA VI seine Stimme leihen wird, hat nun zum wiederholten Male einige Andeutungen zu seiner Arbeit am kommenden Rockstar-Titel gemacht.

Im Gespräch mit dem ehemaligen Rockstar-Kameramann Joseph L. Rubino erzählt er, dass er derzeit eine Mission zu erledigen habe und Autos stehle. Er halte sich in Miami auf und arbeite an einem unangekündigten Projekt, über das er aber noch nicht sprechen könne.

Während Zampellas genannte Aktivitäten fraglos mit denen eines GTA-Protagonisten übereinstimmen, könnte er mit dem Aufenthaltsort Miami auf den Schauplatz Vice City für Grand Theft Auto VI anspielen.