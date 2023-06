Xbox Series X: Spencer: Noch nie so viele Xbox-Spieler wie aktuell

In Sachen Konsolenverkäufe und Marktanteil war die Xbox 360-Ära wohl einer der erfolgreichsten Abschnitte der Xbox-Geschichte.

Dass es momentan doppelt so gut und alles andere als schlecht für Xbox läuft, bekräftigte Xbox-Chef Phil Spencer im Anschluss an den vergangenen Xbox-Showcase gegenüber anwesenden Journalisten.

So ist laut Spencer der Umsatz von Xbox aktuell doppelt so hoch wie zu 360-Zeiten und auch bei den Konsolenverkäufen und Spielerzahlen sei man der damaligen Zeit weit voraus:

„Unser Geschäft ist aktuell, vom Umsatz her gesehen, etwa doppelt so groß wie in der Xbox 360-Generation. Und wir sind Millionen von Konsolen weiter, als wir im Vergleich zur 360 gewesen wären. Wir hatten noch nie so viele Xbox-Spieler wie jetzt.“