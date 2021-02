Gears 5: Operation 6 startet im März

Autor:, in / Gears 5

The Coalition gibt bekannt, dass im März die neue Operation-Saison in Gears 5 startet.

Gears 5 startet am 02. März 2021 in eine neue Saison. Operation 6 bietet euch dabei zahlreiche neue Herausforderungen, neue Maps und Charaktere – wie wir bereits berichtet haben.

Nun haben die Entwickler weitere Informationen zu Operation 6 enthüllt. Mit dabei ein neuer Multiplayer-Modus namens „Control“.

Control ist eine neue Variante der klassischen ringbasierten Modi, jedoch mit einigen Änderungen. Das Hauptziel ist die Eroberung eines großen Zielbereichs, aber ihr müsst innerhalb des Bereichs bleiben, um Punkte für euer Team zu erzielen. Anders als bei „King of the Hill“ hat jeder Spieler einen individuellen Respawn-Timer, sodass ihr viel schneller wieder in die Action einsteigen könnt.

„Um dem gesteigerten Gemetzel während der Matches gerecht zu werden, haben wir das Ziel 2,5 Mal größer gemacht als den regulären KOTH-Ring. Das sorgt für mehr umkämpfte Ringe und mehr Action! Wir sind der Meinung, dass Control einen einzigartigen Ansatz für die Area-of-Control-Formel bietet, die Gears zu bieten hat, und das individuelle Spawning ist das Tüpfelchen auf dem i.“

Zusammen mit dem Start von Control für Operation 6 hat The Coalition eine exklusive Medaillengruppe für euch, deren Abschluss 3.000 Gears-Münzen einbringt. Control wird für die ersten zwei Wochen von Operation 6 angeboten.

Name Description Tour of Duty stars Ever Closer to Extinction Get 100 Eliminations in the Control Versus event 4 Breached! Complete 10 Rounds in the Control Versus Event 3 In Total Control Win 5 Matches in the Control Versus event 4 Controlled Carnage Deal 200000 Damage in the Control Versus event 5

Mit einer neuen Operation kommt auch eine neue Ranglisten-Saison. Dabei werden die aktuellen Ranglisten-Playlists beibehalten: Team Deathmatch, Free for All – 8 Spieler, King of the Hill, Gridiron. Es gibt jedoch einen neuen Satz von Waffen-Skins: Hammerburst, Retro Lancer und Boomshot.

Hier die Bilder:

Mit Operation 6 bringen die Entwickler Tracers in den Gnasher zurück, mit denen ihr visuell sehen könnt, wohin eure Pelletspuren beim Schießen führen. Auf dem Bild unten seht ihr ein Beispiel in Aktion:

Dabei wurde auch die Schadenskonsistenz verbessert, wenn es darum geht, einen Spieler zu treffen, wenn er in die Deckung rutscht, was für viel mehr Vorhersehbarkeit in wichtigen Kämpfen sorgen wird.

Horde-Fans dürfen sich auf ein brandneues Horde-Event freuen, das mit Operation 6 – Flucht aus Kadar beginnt. Niles hat wieder seine alten Tricks angewandt und einzigartige Feinde geschaffen, gegen die ihr in diesem 10-Wellen-Epos antreten könnt.

Diese Wiedergabeliste führt die Locust-Feinde zum ersten Mal in Gears 5 wieder in die Horde ein.

Escape from Kadar wird auch eine einzigartige Medaillengruppe bieten. Wenn ihr sie abschließt, schaltet ihr eine eigene spezielle Labordrohne frei: den Locust-Hybrid:

Horde-Event-Medaillen

Name Description Tour of Duty stars Severed Link Get 5 Matriarch Eliminations in the Escape From Kadar Horde Event 5 Dirty Little Secrets Get 50 Sire Eliminations in the Escape From Kadar Horde Event 4 New Hope Win 1 Match in the Escape From Kadar Horde Event 3 Locust, Forever Get 100 Locust Eliminations in the Escape From Kadar Horde Event 3

Zusätzlich zu dem neuen Ereignis oben hat The Coalition auch kleine Änderungen an den täglichen Beuten für Escape vorgenommen. Momentan kann es vorkommen, dass sich die Bienenstöcke für eure Herausforderungen wiederholen. Um dies zu beheben, haben die Entwickler die Rotation so angepasst, dass ihr mindestens 14 Tage lang nicht denselben Bienenstock bei der täglichen Herausforderung seht, was für mehr Abwechslung bei euren täglichen Escape-Abenteuern sorgen sollte.

Darüber hinaus wurden die Belohnungen für Münzen und Fertigkeitskarten verbessert, die während der täglichen Horde- und Escape-Herausforderungen angeboten werden.

Geschicklichkeitskarten (Fortgeschrittene) 3 -> 4

Münzen (Anfänger) 100 -> 200

Münzen (Unfassbar) 300 -> 400

Münzen (Fortgeschrittene) 150 -> 300

Tour of Duty Medaillen

Escape

Name Description Stars Escape Attempts Survive 50 Acts of Escape 4 Escape Body Count Get 1000 Eliminations in Escape 5 Send in the Tanks! Get 100 Eliminations in Escape as Anchor, Gunner, Pilot, Veteran or Brawler 5 Scion Hunter Get 50 Scion Eliminations in Escape 4 Boss Hunter Get 30 Boss Eliminations in Escape 6 <redacted> Survive 10 Acts of Escape as <redacted> 4 Escape Master Complete 10 Master Difficulty Escape Matches 5

Completion of this medal group will grant: 5,000 coins

Horde

Name Description Stars Wave Survivor Survive 150 Waves of Horde 4 Family Business Survive 60 Waves of Horde with Anthony, Benjamin, Clayton, Gary or Lizzie Carmine 6 Horde Carnage Do 6000000 Damage in Horde 5 Power Horder Collect 500000 Power in Horde 4 Support Carnage Get 300 Eliminations as Mechanic, Robotics, Combat Medic, Tactician or Jack Class 4 Drone Hunter Get 250 Drone Eliminations in Horde 5 Boss Hunter Get 30 Boss Eliminations in Horde 6 Horde Body Count Get 3000 Eliminations in Horde 5

Completion of this medal group will grant: 5,000 coins

Versus

Name Description Stars Quickplay Veteran Win 10 Classic Quickplay matches 4 Gridiron Denials Get 25 Denials in Versus Gridiron Matches 4 Versus Medic Revive 50 Teammates in Versus 4 COG Victories Win 25 Versus Matches as COG 5 Swarm Victories Win 25 Versus Matches as Swarm 5 Ring Master Capture 100 Rings in Versus KOTH or Escalation matches 5 Season Slaughter Get 5000 Eliminations in Versus 6 Versus Carnage Do 1500000 Damage in Versus matches 6

Completion of this medal group will grant: 3,000 coins

Ranked

Name Description Stars Diversified Win a Versus Match in every Ranked mode 6 2v2 Gnasher Veteran Win 10 Rounds of Ranked 2v2 Gnasher Matches 4 Free-For-All Veteran Get 100 Eliminations in Ranked Versus Free-For-All Matches 4 King of the Hill Veteran Win 10 Rounds of Ranked King of the Hill matches 4 Team Deathmatch Veteran Get 100 Eliminations in Ranked Versus Free-For-All Matches 5 Ranked Veteran Win 100 Rounds of Ranked Versus modes 6

Completion of this medal group will grant: 3,000 coins

Versus Events

Name Description Stars Event Champion Win 50 Rounds of Versus Weekly Events 5 Event Victories Win 10 Matches across any Versus Weekly Events 5 Event Eliminator Get 250 Eliminations across any Versus Weekly Events 5 Event Veteran Complete 100 Rounds of Versus Weekly Events Matches 4 Event Executioner Get 10 Executions across any Versus Weekly Events 4 Event Marksman Get 30 Headshots across any Versus Weekly Events 4 Coming Soon Coming Soon

Completion of this medal group will grant: 3,000 coins

Operation 6 für Gears 5 wird dazu noch folgende Inhalte in der ersten Hälfte bieten: