Ghost Ship Games: Verlagszweig präsentiert bald fünf neue Spiele

Deep Rock Galactic-Entwickler enthüllt Verlagszweig: Ghost Ship Publishing. Dazu will man schon bald fünf neue Spiele präsentieren.

Der Indie-Entwickler Ghost Ship Games hat mit dem Start eines neuen Geschäftsbereichs eine wichtige Erweiterung angekündigt: Ghost Ship Publishing. Diese Expansion folgt auf das enorme Wachstum des Debüt-Titels, dem kooperativen Shooter Deep Rock Galactic, und ist die nächste Stufe der Entwicklung des Unternehmens nach der Übernahme durch die Embracer Group.

Mit einer Reihe von Titeln, die noch in diesem Jahr veröffentlicht werden sollen, will sich Ghost Ship Publishing in der schnell wachsenden dänischen Spieleindustrie und darüber hinaus als Anlaufstelle für unabhängige Videospiele etablieren.

Søren Lundgaard, CEO von Ghost Ship Games, sagt über den Start von Ghost Ship Publishing: „Die Gründung eines Verlags ist für uns eine Möglichkeit, der Branche etwas zurückzugeben und sowohl die dänische Spieleszene als auch andere kleine Entwickler wie uns auf der ganzen Welt zu fördern. Unser Ziel ist es, anderen Entwicklern mit Finanzmitteln und Marketing-Know-how zu helfen und ihnen gleichzeitig beim Aufbau eines soliden Geschäfts zu unterstützen. Die Gründung einer Publishing-Marke ist ein leidenschaftliches Projekt für uns, und wir freuen uns sehr darauf, dies in die Tat umzusetzen.“

Ghost Ship’s Debüt-Spiel, Deep Rock Galactic, ist ein preisgekrönter Titel, der von einer Community von über 10 Millionen Nutzern gespielt wird, dank eines sorgfältigen Ansatzes zur offenen Entwicklung und einer flexiblen Designphilosophie.

Dies wird auch der Grundansatz für zukünftige Titel sein, die unter dem Banner von Ghost Ship Publishing veröffentlicht werden. Ghost Ship Publishing hat sich als Community-orientiertes Unternehmen einen Namen gemacht und wird Entwickler unterstützen, die Spiele durch offene Kommunikation und mit dem Spielerlebnis als zentraler Priorität entwickeln wollen.

Mikkel Martin Pedersen, CCO von Ghost Ship Games, fährt fort: „Die Gründung eines Verlags ist ein natürlicher nächster Schritt für Ghost Ship. Wir lieben Spiele und der Erfolg von Deep Rock Galactic hat es uns ermöglicht, anderen Entwicklern zu helfen, ihre Spiele zu entwickeln. Wir können es kaum erwarten, loszulegen.“

Ghost Ship Publishing wird am 2. März im Rahmen des Livestreams zum fünften Jahrestag von Deep Rock Galactic die kommenden Titel ankündigen.