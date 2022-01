GoldenEye 007: Reloaded: Spiel könnte in Kürze veröffentlicht werden

Die GoldenEye 007 Achievements sind aufgetaucht und somit könnte in Kürze die Veröffentlichung des Spiels für Xbox One bevor stehen.

Die Websites True Achievements und Exophase haben jetzt die Xbox Erfolgsliste zu GoldenEye 007 veröffentlicht. Das könnte bedeuten, dass das Spiel in nicht allzu ferner Zukunft erscheinen wird.

an Xbox Achievement list for GoldenEye 007 has popped up https://t.co/7oaXNAq0Gr pic.twitter.com/OlTia6hZal — Wario64 (@Wario64) January 1, 2022

here are some achievement pics for the Xbox GoldenEye 007 achievements pic.twitter.com/dHEXgIv4Zv — Wario64 (@Wario64) January 1, 2022

GoldenEye 007 (Xbox) game thumbnail pic.twitter.com/Y7bAJQTC1B — Wario64 (@Wario64) January 1, 2022

According to Exophase, GoldenEye is for Xbox One https://t.co/kdTG5kkMgp pic.twitter.com/iaLH5ADayH — Wario64 (@Wario64) January 1, 2022