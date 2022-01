The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition: Game of the Year Bundle mit Fallout 4 erschienen

Holt euch die post-nuklearen und epischen Fantasy-Meisterwerke von Bethesda Games Studios, die mit mehr als 250 „Spiel des Jahres“-Auszeichnungen gekürt wurden, im Skyrim Anniversary Edition + Fallout 4 G.O.T.Y Bundle.

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition

Das mit mehr als 200 „Spiel des Jahres“-Auszeichnungen prämierte The Elder Scrolls V: Skyrim feiert zehn Jahre voller Abenteuer in prachtvoller Aufmachung! Die Anniversary Edition enthält ein Jahrzehnt an großartigen Inhalten: das preisgekrönte Hauptspiel und die Add-ons der Skyrim Special Edition sowie alte und neue einzigartige Inhalte aus dem Creation Club wie Quests, Dungeons, Bosse, Waffen, Zauber und vieles mehr.

Fallout 4: Game of the Year Edition

Die G.O.T.Y. Edition des post-nuklearen Abenteuers Fallout 4 – Gewinner von über 200 „Best Of“-Auszeichnungen, darunter DICE und BAFTA Game of the Year – enthält das preisgekrönte Hauptspiel und alle sechs offiziellen Add-ons: Automatron, Wasteland Workshop, Far Harbor, Contraptions Workshop, Vault-Tec Workshop und Nuka-World.