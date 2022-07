GoldenEye 007: Release wegen Krieg in der Ukraine in der Schwebe laut Gerücht

Autor:, in / GoldenEye 007

Wegen des Krieges in der Ukraine befindet das Remaster von GoldenEye 007 Gerüchten zufolge in der Schwebe.

Noch immer hat der Geheimdienst ihrer Majestät keine Freigabe für das Remaster von GoldenEye 007 gegeben. Die Existenz des Spiels ist zwar kein Geheimnis. Wann das Spiel aber erscheinen wird, ist noch Verschlusssache.

Dabei gab es doch einige passende Gelegenheiten, um das Remaster vorzustellen. Darunter den Xbox und Bethesda Games Showcase im Juni.

Doch der Grund für das Ausbleiben einer Ankündigung ist offenbar ernster Natur.

Denn wie Jeff Grubb kürzlich sagte, wurde eine Ankündigung wegen des Krieges in der Ukraine infolge des Einmarschs von Russland verschoben. Und da die ehemalige Sowjetunion eine Rolle in GoldenEye spielt, befinde sich das Spiel und damit der Release in der Schwebe.