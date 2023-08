Grand Theft Auto V: CEO-Boni, neue Community-Serie und mehr

Autor:, in / Grand Theft Auto V

Diese Woche in GTA Online: CEO-Boni, neue Community-Serie und mehr.

In Los Santos steht Wirtschaftskriminellen ein steiler Profitanstieg bevor, denn Spezialfracht-Verkäufe, Spezialfahrzeug-Aufträge und der Mischwaren-Export lohnen sich in dieser Woche extrem.

Außerdem wartet eine neue Auswahl an von Spielern erstellten Stuntrennen in der Community-Serie, die allesamt in dieser Woche dreifache Belohnungen ausschütten.

Die Highlights der Woche:

Dreifache GTA$ und RP für Mischwaren-Exporte und Rennen der Community-Serie

für Mischwaren-Exporte und Rennen der Community-Serie Doppelte GTA$ und RP für Spezialfrachtverkäufe und Spezialfahrzeug-Aufträge

für Spezialfrachtverkäufe und Spezialfahrzeug-Aufträge Doppelte GTA$, RP und Arenapunkte in der Arenaserie

in der Arenaserie Absolviert einen VIP-Auftrag oder liefert eine Export-Ladung Mischwaren an den Docks ab und erhaltet das „abstraktes Tarnmuster“-Design für den Penaud La Coureuse (Sportwagen)

Der orange gestreifte Pyjama für den Abschluss einer Spezialfracht-Diebstahlmission

für den Abschluss einer Spezialfracht-Diebstahlmission Ausstellungsraum von Premium Deluxe Motorsport: der Benefactor XLS (SUV) und der Enus Cognoscenti (Limousine), sowohl in der normalen als auch in der gepanzerten Variante, sowie der Progen Itali GTB (Supersportwagen)

der Benefactor XLS (SUV) und der Enus Cognoscenti (Limousine), sowohl in der normalen als auch in der gepanzerten Variante, sowie der Progen Itali GTB (Supersportwagen) Ausstellungsraum von Luxury Autos: Der Grotti X80 Proto (Supersportwagen) und der Överflöd Entity XXR (Supersportwagen, 30 % Rabatt)

Der Grotti X80 Proto (Supersportwagen) und der Överflöd Entity XXR (Supersportwagen, 30 % Rabatt) Der Hauptpreis am Glücksrad: der Albany Roosevelt Valor (Klassiker)

der Albany Roosevelt Valor (Klassiker) Die Testfahrzeuge im LS Car Meet: der Emperor Vectre (Sportwagen), der Enus Windsor Drop (Coupé) und der Pegassi Tempesta (Supersportwagen, 40 % Rabatt)

der Emperor Vectre (Sportwagen), der Enus Windsor Drop (Coupé) und der Pegassi Tempesta (Supersportwagen, 40 % Rabatt) Das Preisfahrzeug im LS Car Meet: Erreicht an 2 Tagen in Folge in Car-Meet-Rennen die Top 3 und gewinnt den Dewbauchee Specter (Sportwagen)

Erreicht an 2 Tagen in Folge in Car-Meet-Rennen die Top 3 und gewinnt den Dewbauchee Specter (Sportwagen) Nur auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S: Haos Premium-Testfahrzeug: Der Imponte Arbiter GT (Muscle-Car) Das HSW-Zeitrennen der Woche führt euch von Del Perro Beach nach Murrieta Heights

30 % Rabatt auf alle Executive-Büros und auf deren Verbesserungen und Anpassungen sowie auf Spezialfracht-Lagerhäuser

auf alle Executive-Büros und auf deren Verbesserungen und Anpassungen sowie auf Spezialfracht-Lagerhäuser Fahrzeugrabatte: 40 % auf den Pegassi Tempesta (Supersportwagen), den Benefactor XLS (gepanzert, SUV), den Vapid Nightmare Imperator (Muscle-Car), den Vapid Apocalypse Imperator (Muscle-Car), den Vapid Future Shock Imperator (Muscle-Car) und den Weeny Apocalypse Issi (Arena-Upgrade), sowie 30 % Rabatt auf den Progen Itali GTB (Supersportwagen) und den Överflöd Entity XXR (Supersportwagen)

40 % auf den Pegassi Tempesta (Supersportwagen), den Benefactor XLS (gepanzert, SUV), den Vapid Nightmare Imperator (Muscle-Car), den Vapid Apocalypse Imperator (Muscle-Car), den Vapid Future Shock Imperator (Muscle-Car) und den Weeny Apocalypse Issi (Arena-Upgrade), sowie 30 % Rabatt auf den Progen Itali GTB (Supersportwagen) und den Överflöd Entity XXR (Supersportwagen) Rabatte beim Waffentransporter: 40 % auf das Präzisionsgewehr und 30 % auf den heillosen Höllenboten (nur mit GTA+)

40 % auf das Präzisionsgewehr und 30 % auf den heillosen Höllenboten (nur mit GTA+) Vorteile mit GTA+: Ein kostenloser Apocalypse ZR380, die Chamäleon-Reifenlackierungen „eloxierte burgunderrote Perle“ und „zartrosa Perle“, das Love Fist Fury Outfit (für weibliche Charaktere), das Love Fist T-Shirt und das Love Fist Kurzarm-Shirt und mehr

Weitere Informationen findet ihr wie gewohnt im Rockstar Newswire.