Gaming: Konsolen-Umsatz in Deutschland stark gestiegen

Laut einer neue Auswertung von GfK und GfK Entertainment stieg im ersten Halbjahr 2023 der Umsatz durch Verkäufe von Spielekonsolen in Deutschland um 90 Prozent an.

Anlässlich der diesjährigen Gamescom haben GfK und GfK Entertainment eine Sonderauswertung für die Segmente Gaming-Hardware und -Accessoires vorgenommen.

Diese kommt zu dem Ergebnis, dass der Umsatz durch Spielekonsolen im Vergleich zum Vorjahr um 90 Prozent angestiegen ist.

Maßgeblich verantwortlich für den Anstieg ist Sonys PlayStation 5, die nicht mehr länger von Lieferengpässen zurückgehalten wird und dadurch dreimal so viele Exemplare wie im ersten Halbjahr 2022 absetzen konnte.

Allgemein ist im Gaming-Segment bei Premium-Produkten ein Anstieg der Verkaufszahlen zu beobachten. So konnten Laptops ab einem Preis von 1.600 EUR ein Umsatz-Plus von einem Prozent verzeichnen, ab einem Preis von 3.000 EUR sind es sogar 25 Prozent Steigerung.

Ähnlich sieht es bei Gaming-Zubehör wie Keyboards, Mäusen und Monitoren aus. Auch hier konnten vorwiegend hochpreisige Premium-Produkte im Umsatz zulegen.

Trotz des immer präsenter werdenden Digitalmarkts konnten der Umsatz durch physische Verkäufe um zwei Prozent gesteigert werden. Besonders beliebt waren FIFA 23, Hogwarts Legacy und The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Alle drei Spiele konnten im Vergleich zum Vorjahr auch einen deutlichen Zuwachs im Bereich Merchandise verzeichnen. Während FIFA 23 um 27 Prozent und Hogwarts Legacy um 33 Prozent zulegten, steigerte sich der Absatz von The Legend of Zelda-Produkten um ganze 81 Prozent.