Grand Theft Auto V: Umfangreiches Los Santos Tuners Update verfügbar

Los Santos Tuners ist ab sofort in GTA Online verfügbar und bringt die Underground-Autoszene, rasante Action und neue Musik in einem massiven Update nach Los Santos.

Der Launch-Trailer ist hier verfügbar:

GTA Online: Los Santos Tuners beinhaltet:

Das LS Car Meet, ein brandneuer Treffpunkt für die Underground-Rennszene, der sich versteckt in Cypress Flats befindet. Darin können Spieler ihre persönlichen Fahrzeuge zur Schau stellen, anpassen und testen, anderen beim Modifizieren in Echtzeit zuschauen und vieles mehr.

Die LS-Car-Meet-Mitgliedschaft, die Zugang zur Teststrecke, die Möglichkeit Freunde zu Testfahrten oder Rennen auf der privaten Teststrecke einzuladen, neue und unveröffentlichte Fahrzeuge auszuprobieren sowie 6 neue Renntypen und vieles mehr bietet.

Aufträge, die Raubzügen ähneln, die ihr über die Autowerkstatt annehmen könnt. Die Autowerkstatt ist vordergründig ein legales Unternehmen, in dem ihr Sessanta und ihren Autos schmuggelnden Partner KDJ trefft, dem kriminellen Alias des Music-Locker-Resident-DJ Moodymann.

10 neue, hochanpassbare Fahrzeuge (weitere folgen), von denen einige Geschwindigkeitsverbesserungen erhalten, wenn GTA Online später in diesem Jahr für die neuen Konsolen erscheint

Und: neue exklusive Musik von Moodymann, darunter Kollaborationen mit Channel Tres, Nez, Gangsta Boo, Jesse Johnson von Princes legendärer Band, The Time und mehr in Kennys Backyard Boogie Mix, den ihr im Spiel als Datenträger finden könnt

Das musikalische Ingame-Debüt von CircoLoco Records – inklusive eines Mixes von Seth Troxler, den ihr im Spiel freischalten könnt, indem ihr Datenträger in ganz Los Santos sammelt, auf denen je eine der Monday Dreamin‘ EPs gespeichert ist – sobald ihr alle vier gefunden habt, schaltet ihr den neuen exklusiven Mix CLR Launch Party frei

Eine neue Partnerschaft mit dem realen Streetwear-Label Born x Raised aus Los Angeles

Und noch vieles mehr – alle Informationen erhaltet ihr wie immer auf dem Rockstar Newswire.

Die Autokultur kehrt in GTA Online: Los Santos Tuners auf die Straßen zurück. Los Santos Tuners bietet allen Fans von GTA Online ein actionreiches neues Update, in dessen Mittelpunkt das LS Car Meet steht – ein brandneuer Club und Social Space, an dem die Spieler zusammenkommen können, um ihre modifizierten Fahrzeuge zu präsentieren, neue Autos mit Freunden auf einer privaten Teststrecke auszuprobieren und anderen beim Tuning ihrer Autos in Echtzeit zuzuschauen.

Das Update enthält noch viele weitere von der Community gewünschte Features sowie zehn neue, umfangreich modifizierbare und von verschiedenen Tuning-Styles inspirierte Autos, eine neue Autowerkstatt, sechs epische Raubzüge in Form von Aufträgen, neue Rennen, eine Vielzahl von Spielverbesserungen und vieles mehr.

Mimi betreibt das LS Car Meet in einem heruntergekommenen Lagerhaus in Cypress Flats. Für günstige 50.000 GTA$ könnt ihr hier Mitglied werden und erhaltet so Zugang zu Hunderten von Rängen mit freischaltbarer Kleidung, neuen Rennmodi, neuen Fahrzeugen und Designs, Handelspreisen und speziellen Kontakten, die euch bei den finalen Aufträgen unterstützen.

Außerdem bekommt ihr Zugang zur Teststrecke, auf der ihr euer eigenes Fahrzeug oder die drei zur Verfügung stehenden Testfahrzeuge auf Herz und Nieren prüfen könnt. Zum Start von Los Santos Tuners könnt ihr den Karin Calico GTF und den Annis Euros testen, außerdem könnt ihr euch schon vorab ein Bild des Pfister Comet S2 machen, der erst in der nächsten Woche bei Legendary Motorsport erhältlich ist.

Mitglieder haben darüber hinaus Zugang zu sechs neuen Renntypen, einer gemeinsamen Tuningwerkstatt, in der ihr eure eigenen Fahrzeuge modifizieren und anderen dabei zusehen könnt, dem Merch Shop und dem Preisfahrzeug – hier habt ihr die Chance, das auf dem Vapid Slamtruck präsentierte Fahrzeug in wöchentlichen Herausforderungen zu gewinnen.

Gesucht: fähige Fahrer – diskret und ohne Rückfragen

Das LS Car Meet ist aber nur der Anfang – die Kontakte, die ihr dort knüpft, öffnen euch die Türen zu einer Reihe neuer Chancen auf Action und schnelles Geld. Moodymann mag hinter den Decks im Music Locker ein unglaublich talentierter Künstler sein, aber Kenny aka KDJ liebt auch seine Autos.

Zusammen mit seiner Komplizin Sessanta will er durch Überfälle auf hochkarätige Ziele ordentliche Beute machen. Um Zugang zu ihrem Netzwerk zu erhalten, benötigt ihr lediglich eine Autowerkstatt. Sprecht im LS Car Meet mit KDJ und Sessanta, um herauszufinden, wie ihr über die Website von Maze Bank Foreclosures an eine rankommt.

Die Autowerkstatt kann als legales Geschäft dienen, in dem ihr Fahrzeuge nach Kundenwünschen modifiziert und sie anschließend an die Kunden in der ganzen Stadt ausliefert. Die Immobilie kann aber auch als Hauptquartier fungieren, um Aufträge durchzuführen.

Durch Aufträge gelangt ihr an die großen Jobs und nehmt es mit der IAA, Merryweather und anderen auf. Jeder Auftrag besteht aus Planungsarbeit und einer finalen Mission und kann entweder allein oder mit einem Team aus bis zu vier Spielern durchgeführt werden. Ein präzise nach euren Bedürfnissen, Wünschen und Spezifikationen modifiziertes Fahrzeug wird sich bei diesen Missionen als unschätzbarer Vorteil erweisen.

Eure Autowerkstatt umfasst auch eine Garage in Showroom-Optik für zehn Fahrzeuge, eine Tuningwerkstatt für euer persönliches Fahrzeug oder das eurer Freunde, Zugang zu exotischen Exporten – einer täglichen Liste mit zusätzlichen Jobs, bei denen ihr Fahrzeuge in der Stadt beschafft – sowie optionale Upgrades wie Fahrer, die euch bei der Auslieferung von Fahrzeugen behilflich sind, einen Autolift für zusätzlichen Platz zum Modifizieren, einen Wohnbereich und mehr.





Mehr Musik

Los Santos Tuners sorgt auch für Veränderungen im Radioprogramm und es gibt neue Wege, Musik beim Cruisen durch die Stadt zu finden und anzuhören. Sucht einfach eine Reihe von sammelbaren Datenträgern mit neuer Musik, die sofort in eurem Auto abspielbar sind.

Auf Moodymanns Datenträger erwartet euch ein epischer Sommer-Mix mit klassischen Cuts und exklusiven Tracks von Nez, Channel Tres, Gangsta Boo sowie Jesse Johnson aus Princes legendärer Band, The Time, der sich perfekt für eine Spritztour durch die Stadt oder eure nächste Grillparty eignet. Alle vier „Monday Dreamin‘“-EPs von CircoLoco Records – dem Plattenlabel von Rockstar Games in Partnerschaft mit den legendären Clubnacht-Ikonen CircoLoco – können ebenfalls in der Stadt gefunden werden.

Wenn ihr alle vier Datenträger mit den „Monday Dreamin‘“-EPs findet, schaltet ihr einen speziellen durchgehenden DJ-Mix der gesamten „Monday Dreamin‘“-Compilation mit Neuinterpretationen aller 20 Tracks exklusiv für Los Santos Tuners frei. Sammelt alle vier CircoLoco-Datenträger, um das CircoLoco-T-Shirt freizuschalten.

Neue Fahrzeuge

Mit dem heutigen Launch gibt es auch zehn neue, umfangreich modifizierbare Fahrzeuge – sowohl US-Modelle als auch Importe – in verschiedenen Klassen:

Obey Tailgater S

Annis Euros

Dinka RT3000

Annis ZR350

Vulcar Warrener HKR

Karin Calico GTF

Annis Remus

Dinka Jester RR

Karin Futo GTX

Vapid Dominator GTT

In den nächsten Wochen erwarten euch auch noch weitere Fahrzeuge.





Born x Raised feiert sein Debüt in der LS-Streetwear-Szene

Autokultur und Mode gehen seit Langem Hand in Hand. Das Streetwear-Label Born x Raised weiß das nur allzu gut und den Beleg dafür findet ihr jetzt in den Regalen der Boutiquen in Los Santos. Achtet auf BxRs Olde-English-Branding auf KDJs (aka Moodymann) Jacke sowie auf die beiden neuen „Born x Raised“-T-Shirts, die von Leuten getragen werden, die sich auskennen. Holt euch das schwarze Born x Raised-T-Shirt in einem beliebigen Bekleidungsgeschäft und schaltet das weiße Born x Raised-T-Shirt frei, indem ihr das Finale eines Auftrags abschließt (wird innerhalb von 72 Stunden nach Login am 2. August geliefert).

Mit Vollgas in eine neue Generation

Mit dem im Herbst erscheinenden Grand Theft Auto V für PlayStation 5 und Xbox Series X|S wird die Fahrzeug-Performance auf das höchste Level gehievt: Ausgewählte Fahrzeuge erreichen höhere Spitzengeschwindigkeiten, die dazu notwendigen Modifikationen finden im LS Car Meet statt.

In dieser Woche: besonderer Spielautomat als Bonus

Wenn ihr zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Woche GTA Online spielt, erhaltet ihr einen kostenlosen „Race and Chase“-Spielautomaten für eure Autowerkstatt, der euch ab dem Kauf der Werkstatt zur Verfügung steht – entweder jetzt oder zu einem späteren Zeitpunkt.





Preisfahrzeuge, Testfahrzeuge und mehr

Im LS Car Meet gibt es jede Woche neue fantastische Gelegenheiten, eure Fähigkeiten (und die Spezifikationen eurer Fahrzeuge) auf die Probe zu stellen: Prüft eine Auswahl von drei Testfahrzeugen auf der Teststrecke auf Herz und Nieren und stellt euch wöchentlichen Herausforderungen, um ein regelmäßig wechselndes Preisfahrzeug zu gewinnen.

Schaut euch das Preisfahrzeug auf dem LS-Customs-Slamtruck an und schließt die wöchentliche Herausforderung ab, um mit einem nagelneuen Fahrzeug davonzufahren. In dieser Woche gibt es den brandheißen Annis Remus, wenn ihr bis zum 27. Juli an drei aufeinander folgenden Tagen in Straßenrennen jeweils unter die ersten drei kommt. Und checkt auf jeden Fall auch die Testfahrzeuge der Woche ab – den Karin Calico GTF, den Annis Euros und den noch nicht veröffentlichten Pfister Comet S2, der erst nächste Woche erscheint. Alle drei können ab sofort auf der Teststrecke Probe gefahren werden.

Belohnungen für das Los-Santos-Community-Treffen

Jeder, der zwischen dem 15. und 19. Juli GTA Online gespielt und so am „Treffen“ teilgenommen hat, erhält beim Login in dieser Woche das LS-Customs-T-Shirt.

Alle Spieler, die in diesem Zeitraum an einem spontanen Rennen teilgenommen haben und in dieser Woche spielen, bekommen die LS-Customs-Tourjacke. Diejenigen, die ein Auto gestohlen und bei LS Customs verkauft haben, werden mit dem LS-Customs-Overall belohnt – alle Belohnungen sind natürlich kostenlos und werden innerhalb von 72 Stunden nach dem Login am 23. Juli geliefert.

Belohnungen für LSCM-Mitgliedschaft

Kommt in dieser Woche in das LS Car Meet und erhaltet die LS-Customs-Jacke. Wenn ihr euch für eine Mitgliedschaft entscheidet, bekommt ihr außerdem das Ron-Racing-Design für den nächste Woche erscheinenden Pfister Comet S2. Nehmt an einem beliebigen Zeitpunkt bis zum 28. Juli an einer Sprint-Herausforderung teil und ihr werdet dafür mit dem gelb gemusterten Rockstar-T-Shirt belohnt.

Wenn ihr bis zum 17. August eure Reputation erhöht und Rang 20 in eurer Car-Meet-Mitgliedschaft erreicht, winkt euch ein Bonus in Höhe von 250.000 GTA$. Alle oben genannten Belohnungen werden innerhalb von 72 Stunden nach dem Login am 2. August geliefert.

Und mehr …

Bleibt in den kommenden Wochen am Ball. Mitglieder im LS Car Meet haben Zugriff auf eine wechselnde Auswahl an Testfahrzeugen, Preisfahrzeugen und Herausforderungen. In den kommenden Wochen erwarten euch zudem neue Fahrzeuge, Updates der Raubaufträge und weitere Sammelobjekte an den Ufergebieten der Stadt.

Die Event-Boni dieser Woche

Verdient doppelte Belohnungen in der San Andreas Super Sport Series. Besucht das Diamond Casino und gewinnt mit etwas Glück den Ocelot Lynx am Glücksrad. Profitiert außerdem von folgenden Rabatten:

Maibatsu Penumbra FF – 30 % Rabatt

Annis Elegy Retro Custom – 30 % Rabatt

Vapid GB200 – 40 % Rabatt

BF Club – 40 % Rabatt

Lampadati Michelli GT – 40 % Rabatt

Annis Savestra – 40 % Rabatt

Karin Sultan – 40 % Rabatt

Vapid Dominator GTX – 40 % Rabatt

Prime Gaming

GTA-Online-Spieler, die ihr Konto im Rockstar Games Social Club mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten 100.000 GTA$, wenn sie zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Woche spielen.

Zusätzlich erhalten Prime-Gaming-Mitglieder die Autowerkstatt in Strawberry kostenlos und zudem exklusive Rabatte wie 70 % auf die Buckingham Valkyrie und 80 % auf den Dinka Sugoi.

Meldet euch bei Prime Gaming an, um Zugriff auf zukünftige Vorteile zu erhalten.