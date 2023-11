Grand Theft Auto VI: Wann erscheint der erste GTA 6 Trailer?

Ihr fragt euch auch schon gespannt: Wann wird der neue Grand Theft Auto VI Trailer veröffentlicht? Dann gibt es hier zwar keine exakte Antwort mit Datum und Uhrzeit, aber eine erste Einschätzung.

Bisher ist nur bekannt, dass Rockstar Games Anfang Dezember 2023 den neuen GTA 6 Trailer veröffentlichen wird.

Sam Houser sagte am 8. November: „Wir freuen uns sehr, euch heute mitteilen zu können, dass wir Anfang Dezember den ersten Trailer zum nächsten Grand Theft Auto veröffentlichen werden.“

Anfang Dezember also. Damit käme diese Woche nur noch der Freitag oder gar das Wochenende in Frage.

In der kommenden Woche finden am 7. Dezember 2023 die The Game Awards statt. Rockstar Games wird mit Sicherheit nicht am 7.12 die Show „versauen“ und die volle Aufmerksamkeit auf sich lenken. Vielmehr ist davon auszugehen, dass Rockstar Games versuchen wird, ein oder zwei Tage dazwischen zu legen. Also wäre Montag, der 4.12 oder aber Dienstag, der 5.12. durchaus möglich, falls Rockstar Games auf eine Veröffentlichung am Wochenende verzichtet.

Viel später wird es aber allem Anschein nach nicht werden, denn ab dem 11.12 kann man wirklich nicht mehr von „Anfang Dezember“ sprechen. Dennoch – unmöglich ist es nicht!

Unser Tipp ist Dienstag, der 5. Dezember 2023.