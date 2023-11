Ubisoft: Noch ein Assassin’s Creed-Spiel offenbar in Arbeit

Autor:, in / Ubisoft

Das Studio hinter Assassin’s Creed Mirage hat offenbar ein weiteres Assassin’s Creed-Spiel in Arbeit.

Ubisoft Bordeaux hat Rik Godwin als Lead Writer rekrutiert, um die Arbeit an der Assassin’s Creed-Franchise fortzusetzen, was darauf hindeutet, dass das Studio hinter Assassin’s Creed Mirage einen weiteren Teil in Arbeit hat.

Ubisoft soll insgesamt elf Assassin’s Creed-Spiele in der Entwicklung haben, wovon einige Spiele noch im Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht werden sollen. Assassin’s Creed Red könnte sogar im Kalenderjahr 2024 anstehen.