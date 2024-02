Grand Theft Auto VI: Zelnick: Spiel erscheint, wenn es kreativ optimiert ist

Wie mittlerweile offiziell bekannt ist, soll Rockstars kommender Gangster-Epos Grand Theft Auto VI im Laufe des Jahres 2025 erscheinen. Wann genau, ist weiterhin unbekannt.

Im Zuge des neusten Quartalberichts wurde Take-Two CEO Strauss Zelnick bezüglich des optimalen Zeitpunkts zur Veröffentlichung eines Projekts der Größe von GTA VI befragt.

Laut seinen Ausführungen strebe man nach Perfektion und plane deshalb das Spiel dann zu veröffentlichen, wenn man es kreativ optimiert habe:

„Wir streben nach Perfektion, und wenn wir das Gefühl haben, dass wir das Spiel kreativ optimiert haben, ist es an der Zeit, es zu veröffentlichen. Und wir sitzen alle im selben Boot. Was die Motivationen und Anreize angeht, so sind die finanziellen Anreize aller Mitarbeiter dieses Unternehmens auf die der Aktionäre abgestimmt.“

„Es gibt – potenziell – eine inhärente Spannung zwischen der Markteinführung eines Produkts und der Schaffung von Perfektion, aber dieses Unternehmen entscheidet sich für die Perfektion.“