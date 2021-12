Halo Infinite: Diese epischen Swarovski Halo-Sets könnt ihr gewinnen

Xbox und Swarovski haben zur Feier des 20-jährigen Jubiläums von Halo und der bevorstehenden Veröffentlichung von Halo Infinite zwei epische Kristall-Sammlerstücke enthüllt.

Microsoft verkündet: „Zwei Jahrzehnte nach den Anfängen einer der bekanntesten Spielserien hat Swarovski den kultigen Mjolnir-Helm des Master Chiefs aus einem einzigen Kristallstück mit 140 Facetten nachgebildet. Außerdem wurde das symbolträchtige Energieschwert mit 204 Facetten aus 13 verschiedenen geschliffenen Kristallstücken und zwei polierten Stahlspitzen gefertigt.“ „Wir freuen uns sehr, mit Swarovski zusammenzuarbeiten und den Fans etwas ganz Besonderes zu bieten. Swarovski und Halo verkörpern die gleichen Ideale von Heldentum und Wundern – sie erinnern uns immer wieder daran, was Selbstfindung und Fantasie bewirken können. Gemeinsam erzählen die exquisiten Stücke eine Geschichte von Innovation und Inspiration und würdigen den Einfluss von Halo über die Jahre hinweg.“ „In Anerkennung der ikonischen Spartan-Nummer 117 des Master Chiefs haben wir 117 Sets von Halo-Kristallsammelobjekten geschaffen, darunter der ikonische Helm und das Energieschwert. Die atemberaubenden Stücke werden nicht von Swarovski oder Xbox verkauft. Stattdessen werden sie der weltweiten Gaming-Community über die offiziellen Swarovski Gewinnspiele und die StockX Kampagne für einen guten Zweck zur Verfügung gestellt.“

Wie ihr gewinnen könnt – Swarovski.com & teilnehmende Swarovski Einzelhandelsstandorte

Besucht zwischen dem 1. und 15. Dezember teilnehmende Swarovski-Geschäfte in Frankreich, Deutschland, Großbritannien oder den USA und scannt den QR-Code dort, wo die Halo-Kristallsammelstücke ausgestellt werden. Gebt dann eure Daten ein, um teilzunehmen.

Die Orte haben wir für euch herausgesucht:

Frankreich

Paris Avenue des Champs Elysees

Paris Beaugrenelle

Lyon Herriot

Deutschland

Berlin Tauentzienstraße

München Marienplatz

Köln Wallraffplatz

Vereinigte Staaten

New York Rockefeller Center

New York Soho

Los Angeles Century City

Vereinigtes Königreich

London Covent Garden

Oder nehmt online auf Swarovski.com oder in den sozialen Medien von Swarovski teil und klickt auf den Link zum Halo-Gewinnspiel, um teilzunehmen.

StockX-Kampagne für einen guten Zweck zugunsten von Gamers Outreach

Swarovski stellt 20 Sets des Kristallhelms und des Energieschwerts über die StockX-Kampagne für einen guten Zweck zugunsten von Gamers Outreach zur Verfügung. Vom 9. Dezember um 12 PM ET bis zum 13. Dezember um 11:59 AM ET können Kunden auf StockX eine Spende in Höhe von 10 $ einreichen, um eine Gewinnchance zu erhalten. Die offiziellen Regeln sind bis zum 9. Dezember auf StockX.com zu finden. Teilnahmeberechtigte Länder/Regionen sind die USA, Kanada (außer Quebec), Frankreich, Deutschland, Großbritannien, China, Taiwan, Japan und Südkorea.

We’ve teamed up with @Halo to celebrate the game’s 20th anniversary and the launch of #HaloInfinite, creating two must-have collectibles – including Master Chief’s iconic Mjolnir helmet. Enter to win one of 117 Swarovski x Halo collections: https://t.co/ZC2RcP13Lo pic.twitter.com/x8QJKH7UR1 — swarovski (@swarovski) December 1, 2021