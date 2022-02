Halo Infinite: Erste Details zum Mid-Season-Update und neuen Bugfixes

Die Entwickler von Halo Infinite haben neue Informationen zum Mid-Season-Update enthüllt. Gleichzeitig sollen auch einige Bugs beseitigt werden.

Die neuen Inhalte sind für den 24. Februar 2022 geplant. Dabei sollen im Anschluss an das Update die First-Person-Animationen deutlich flüssiger laufen. Vor allem in actiongeballten Szenen sollen diese Animationen butterweich sein.

Bei der Kampagne setzt 343 Industries ebenfalls zum Feinschliff an. Euch erwarten zahlreiche Verbesserungen in der Kampagne. Probleme mit dem Freischalten von Erfolgen oder um die Rückkehr zum Spiel über die Schnellwiederaufnahme via Quick Resume, das Team hat seit der Veröffentlichung an einer Handvoll Korrekturen für die Kampagne gearbeitet und es werden noch deutlich mehr kommen.

Für alle Big Team Battle-Spieler wird es eine weitere Änderung geben. Nächste Woche wird die Reichweite des Motion Trackers in Big Team Battle von 18m auf 24m erhöht.

Außerdem geht es Cheatern weiter an den Kragen und es wird in diesem Update mehrere Verbesserungen am Anti-Cheat-System geben. In naher Zukunft will 343 Industries noch mehr über das umfangreiche Anti-Cheat-Systeme berichten.

Die Patch-Notes, die neuen Season-Inhalte und weitere Fehlerkorrekturen sollen in der kommenden Woche bekannt gegeben werden.