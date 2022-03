Halo Infinite: Fans erhalten Teile des Master Chief-Gemäldes als Sammelkarte

Erinnert ihr euch noch an das Master Chief-Gemälde in Öl von Iva Troj? Im Dezember hatten wir über das Meisterwerk berichtet, dass die Künstlerin zum 20. Geburtstag der Halo-Reihe malte.

Nachdem es eine Zeit lang in der Londoner Saatchi Galerie gehangen hatte, wurde es mittlerweile auf die Größe einer Sammelkarte mit über 200 Teilen geschnitten.

Wie Samuel Bateman vom Xbox UK-Marketing schreibt, bekommen die ganz besonderen Sammelkarten ab heute alltägliche Halo-Fans zugeschickt.

Dazu wurde jedes einzelne Teil des Gemäldes versiegelt, damit sie noch lange erhalten bleiben. Jedes Teil wurde zudem von Iva Troj unterzeichnet und mit einer individuellen Nummer versehen.

Ein tolles Sammlerstück für jeden Halo-Fan!

🎨 200+ unique oil on canvas pieces

🦭 Sealed to prevent degradation of the art

📅 Dated & numbered

✍️ Each piece individually signed by @IvaTroj pic.twitter.com/XcVFdur1Zg

— Samuel Bateman (@samuelofc) March 25, 2022