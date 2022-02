Halo Infinite: Fracture: Tenrai Herausforderungen sind zurück

Autor:, in / Halo Infinite

Aufwachen, Samurai – das Fracture: Tenrai-Event ist zurück und wartet in Halo Infinite mit fetter Beute auf euch!

Der kostenlose, zeitlich begrenzte Event-Pass in Halo Infinite bietet 30 Stufen von Belohnungen rund um den Yoroi-Rüstungskern. Stürzt euch in die Wiedergabeliste des Fiesta-Events und schließt ereignisspezifische Herausforderungen ab, um in der nächsten Woche bis zu zehn Stufen eurer Belohnungsschiene freizuschalten!

Unabhängig vom Battle Pass ist der Event Pass zu 100 % kostenlos und bietet den Spielern themenbezogene, zeitlich begrenzte Belohnungen, während das Event live ist. Fracture: Tenrai kehrt in dieser Saison noch zwei weitere Male zurück, also stellt sicher, dass ihr diese Woche mit euren Event-Herausforderungen beginnt und Fortschritte mit eurem Event-Pass macht. Haltet außerdem während des Halo Infinite Events Ausschau nach zusätzlichen Tenrai-Anpassungsgegenständen im Shop.