Halo Infinite: Inhalte aus der TV-Serie könnten im Spiel auftauchen

Halo Infinite soll Cross-Marketing und Inhalte aus der Halo TV-Serie von Paramount Plus bekommen. Daher bemüht sich das Team von 343 Industries einen Weg zu finden, einige Inhalte aus der TV-Serie in das Spieluniversum von Halo Infinite zu integrieren.

343 Industries wünscht sich durch die Serie neue Spieler und Spielerinnen für sich gewinnen zu können. Durch die TV-Serie werden viele zum ersten Mal mit dem Halo Universum in Kontakt kommen und man erhofft sich dadurch natürlich das Interesse an Halo Infinite zu wecken.

„Die Hoffnung ist, dass wir viel mehr Aufmerksamkeit bekommen. Magst du die Sendung? Probier das Spiel aus, es ist übrigens kostenlos“, sagte Brian Jarrard und wies darauf hin, dass die Projekte Hand in Hand arbeiten, um ein größeres Publikum zu schaffen.

„Wir sehen uns Threads und Anspielungen an, die wir in Halo Infinite einbringen können, weil es ein Service ist und wir die Möglichkeiten haben werden, Erlebnisse und Inhalte im Laufe der Zeit zu gestalten und zu beeinflussen, auch, wenn es sich technisch gesehen um unterschiedliche Universen und Zeitlinien handelt. Ich denke, dass wir irgendwann zwischen den beiden ‚Hin und Her nicken‘ werden… um Möglichkeiten zu suchen, die Show auf unterhaltsame Weise zu gestalten“, fügte Jarrard hinzu.