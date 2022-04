Halo Infinite: Ninja Slayer, Vampireball und Raketen-Repulsoren werden Playlist hinzugefügt

Autor:, in / Halo Infinite

In Season 2 von Halo Infinite werden Ninja Slayer, Vampireball und Raketen-Repulsoren als neue Erlebnisse der Playlist hinzugefügt.

Heute wurden nicht nur drei neue Modi für den Multiplayer von Halo Infinite vorgestellt, die in Season 2: Lone Wolves eintreffen. Auch an neuen Varianten für die Playlists hat das Multiplayer-Team gearbeitet.

So wird es mit Rumble Pit ein Free-For-All-Erlebnis mit acht Spielern geben, bei der Basis-Modi mit anderen Varianten gemischt und mit einem besonderen Touch versehen wurden.

Auch „Social Skirmish“, „Social Slayer“, „Team Snipers“, „Team Doubles“ und mehr wird man einbauen.

Und dann wurden noch diese drei neuen Varianten für die Playlist genauer beschrieben, die jede Menge Spaß bedeuten könnten:

Ninja Slayer

Ihr habt unendlich viel Munition für Energieschwerter und Grappleshot-Loadouts, wobei nur Grappleshots und Power Equipment auf der Karte sind. In diesem Modus schwingt man herum und schlägt Leute mit Schwertern.

Vampireball

Zu diesem Modus wurden die Entwickler inspiriert, nachdem ein langatmiger Beitrag über Oddball auf Reddit eine interessante Diskussion ausgelöst hatte. In diesem Oddball-Modus ist der Schädelträger nicht mehr nerfed – stattdessen ist der Schädel ein One-Hit-Kill und hat 50% Schildvampirismus (was, wenn man einen Kill mit dem Schädel bei vollen Schilden erzielt, z.B. in einen Überschild übergeht).

Raketen-Repulsoren

Raketenwerfer und Repulsor-Loadouts mit unendlich viel Munition, wobei nur Repulsoren und Power Equipment auf der Karte sind. Dies könnte ein guter Zeitpunkt sein, um alle daran zu erinnern, dass man Dinge wie Raketen mit der Repulsor-Ausrüstung ablenken kann… oder einen Supersprung nach oben machen kann, um eine Explosion zu vermeiden…