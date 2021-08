Halo Infinite: Release-Termin offiziell verkündet

Der Release-Termin von Halo Infinite wurde mit dem 8. Dezember offiziell bestätigt. Hier gibt es dazu das Halo Infinite Multiplayer Season 1 Cinematic Intro zu sehen:

„Kommandant Agryna weiß aus erster Hand, welchen Unterschied ein Spartaner machen kann – einen Unterschied, der nie wichtiger war als jetzt. Die Kräfte der Menschheit sind verstreut. Verzweifelte Widerstandsbemühungen sind an vielen Fronten gescheitert, von Cortanas unerbittlichem Kriegsrecht bis hin zur wachsenden Macht und den Ambitionen von Atriox und den Verbannten. Aber es gibt Hoffnung: eine neue Generation von Spartanern, die im Geheimen trainieren, um unaufhaltsam zu werden. In dieser filmischen Einführung zu Staffel 1 von Halo Infinite Multiplayer erhältst du einen Einblick in die eigene Heldenreise des Academy Commanders und erfährst, was es wirklich bedeutet, ein Spartan zu sein.“