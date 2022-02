Halo Infinite: Video zum Schmiede-Modus aufgetaucht

Viele Fans waren enttäuscht darüber, dass Halo Infinite ohne die klassischen Modi Schmiede und Koop-Kampagne veröffentlicht wurde.

In einem Interview mit Eurogamer gab der Head of Creative for Halo Infinite, Joseph Staten, bekannt, dass die Spieler einige Zeit auf diese Modi warten müssten. Staten sagte, dass der Koop-Modus erst in der zweiten Saison des Spiels und die Schmiede sogar erst in der dritten Saison veröffentlicht werden soll:

Staten verkündete: „Unser Ziel ist nach wie vor das, was ich bereits gesagt habe, nämlich die Veröffentlichung der Koop-Kampagne mit Staffel 2 und der Schmiede mit Staffel 3. Aber das bleiben Ziele. Diese Ziele bleiben bestehen.“

Wie so oft müssen die Spieler allerdings nicht auf Neuigkeiten von inoffizieller Seite warten. Auf Twitter ist jetzt ein Video aufgetaucht, auf dem scheinbar der Schmiede-Modus zu sehen ist. Das Video wurde vom Nutzer @leaks_infinite veröffentlicht, welcher in der Vergangenheit unangekündigte Inhalte im Code von Halo Infinite gefunden hat.

Die offizielle Aussage von 343 Industries ist klar und deutlich und es bleibt abzuwarten, wann ihr euch tatsächlich kreativ und kooperativ in Halo Infinite austoben dürft.