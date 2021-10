Hitman 3: Seven Deadly Sins: Season of Wrath und Roadmap veröffentlicht

Season of Wrath ist die letzte aus der Seven Deadly Sins Kampagne zu Hitman 3, die jetzt verfügbar ist.

Nach den heutigen Wartungsarbeiten startet in Hitman 3 die Season of Wrath in der aktuell laufenden Kampagne Seven Deadly Sins, die damit gleichzeitig zum Ende kommt.

Die letzte Season bringt noch einmal ordentlich Inhalte ins Spiel und lässt euch tief in die Gedankenwelt von Agent 47 eintauchen, um gegen seine Feinde zu bestehen. Doch müsst ihr schlauer sein als seine Feinde und den Spieß umdrehen, um sie auszumanövrieren und eure eigene Feuerkraft zu entfesseln.

Schaut euch das neue Video zu Season of Wrath an und erfahrt außerdem in der Roadmap, was die nächsten Wochen an Inhalten und Missionen auf euch warten.