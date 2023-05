Eine neue Grafikanalyse vergleicht Hogwarts Legacy auf Xbox One S und Xbox One X mit der Version für Xbox Series X|S.

Seit vergangenen Freitag wutscheln und wedeln auch die Schüler auf Xbox One und PlayStation 4 ihre Zauberstäbe und besuchen den Unterricht in Hogwarts Legacy.

Publisher Warner Bros Games und Entwickler Avalanche Software hatten den Release der Last-Gen-Versionen des Rollenspiels mehrfach verschoben, um auf den Konsolen der letzten Generation ein bestmögliches Spielerlebnis bieten zu können.

Nun ist Hogwarts Legacy auch für Xbox One erhältlich und ein Grafikvergleich zeigt, wie das Spiel im Vergleich zu Xbox Series X|S abschneidet.

Das Vergleichsvideo von ElAnalistaDeBits konzentriert sich vorwiegend auf die Last-Gen-Version, auf der folgende Auflösungen und Framerates erreicht werden:

Xbox One: 1280 x 720p bei 30fps (27~40fps mit unlocked Framerate)

Xbox One X: 2560 x 1440p bei 30fps (30~40fps mit unlocked Framerate)

Hogwarts Legacy präsentiert sich demnach auf Xbox One S|X mit einigen Abstrichen in allen Bereichen, aber dennoch ist die Qualität akzeptabel. Gegenüber der Xbox One X hat die Xbox One einige Probleme beim Laden von Texturen und Geometrie.

Ein großer visueller Unterschied ist bei der Distanzzeichnung sowie der Beleuchtung auszumachen, was sich auf die Gestaltung des Spiels auswirkt und die Qualität im Vergleich mit dem Leistungsmodus der Xbox-Series senkt.

Sowohl auf Xbox One als auch Xbox One X werden weniger Objekte, wie Vasen, Gemälde und Möbel dargestellt. Damit wird die grafische Last im Spiel auf Last-Gen verringert.

Mit Unlocked Framerate werden in den Innenräumen bis zu 40fps erreicht. In Außenbereichen schafft die Xbox One X 32 bis 35fps, während die Xbox One mit 30fps zu kämpfen hat.

Mit über eine Minute Ladezeit auf Xbox One X in Schloss Hogwarts müssen Spieler weiterhin Geduld beweisen. Die Ladezeiten wirken sich sogar auf die Menüs aus.

Trotz der Abstriche wird die Last-Gen-Version von Hogwarts Legacy als akzeptabel betrachtet, bei der sich die Verzögerung gelohnt hat, sofern man ein wenig Geduld bei den Ladezeiten mitbringt.

Die Analyse im Video: