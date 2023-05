Es ist ein einfacher Job. Mit dieser Aussage beginnt ein neuer Teaser zu Payday 3, den Starbreeze Entertainment und Prime Matter veröffentlicht haben.

Im Teaser wird erstes Gameplay zum Koop-Shooter für diesen Sommer versprochen, dass Spieler nicht verpassen sollten.

Payday 3 ist für eine Veröffentlichung in diesem Jahr auf Konsolen und PC datiert. Das Verbrecher-Spiel knüpft inhaltlich an das Ende seines Vorgängers an, bringt aber die Original-Gang aus dem ersten Teil am Schauplatz New York zusammen.