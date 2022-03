Hogwarts Legacy: Offizielle Gameplay-Enthüllung in 4K

Schaut euch jetzt die offizielle Gameplay-Enthüllung von Hogwarts Legacy in 4K an. Das Spiel wird von Warner Bros. Games in Zusammenarbeit mit Avalanche entwickelt und erscheint für Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch und PC.

