Hogwarts Legacy: Peeves verspottet Schüler in neuem Clip

Autor:, in / Hogwarts Legacy

Schaut euch einen Clip zu Hogwarts Legacy an, in dem Poltergeist Peeves einen Schüler verspottet.

Avalanche Software und Warner Bros Games zeigten kürzlich einen neuen Clip aus Hogwarts Legacy, dem kommenden Rollenspiel, das in der fantastischen Welt von Harry spielt.

Im kurzen Tik-Tok-Video ist Peeves zu sehen. Der Poltergeist ist bekannt dafür, in den Hallen der Zauberschule Hogwarts Chaos zu stiften und für Unruhe zu sorgen. Und so zeigt das Video, wie Peeves einen der Schüler in den Gängen verspottet.

Vielleicht hat er dem Schüler die Bücher aus der Hand geschlagen und Peeves macht sich tänzelnd darüber lustig. Das würde ihm sicher ähnlich sehen.

Hogwarts Legacy wird am 10. Februar 2023 für Xbox Series X|S und am 4. April 2023 für Xbox One erscheinen.