Hunt: Showdown: Live-Event und neue Map angekündigt

In Folge des Hunt: Showdown Live-Events „As The Crow Flies”, währenddessen die gleichzeitigen Spielerzahlen ein neues Rekordhoch erreichten, kündigt Crytek heute mehr Inhalte an, die das Spiel bald erweitern sollen. So soll in einem künftigen Update eine neue Map enthalten sein – eine Erweiterung, die sich die Community schon lange wünscht. Auch soll ein brandneues Live-Event starten, im Laufe dessen massig Belohnungen winken.

Spieler können im Dark Sight-Trailer schon jetzt einen ersten Blick auf die neuen Inhalte und die Map werfen, für besonders findige Jäger sind ein paar Easter-Eggs versteckt:

Der umfassende neue Content ist Teil einer laufenden Initiative, Hunt: Showdown mit Updates zu erweitern. Dazu gehören unter anderem Quality-of-Life-Upgrades, die sowohl Performance als auch das Matchmaking verbessern. Damit erleben Newcomer und erfahrene Jäger noch ausgeglichenere und spannendere Matches. Hunt: Showdown wird seit seinem Launch regelmäßig erweitert und enthält mittlerweile über 30 legendäre Jäger, über 90 legendäre Waffen, mehr als 35 Werkzeuge und Consumables und über 80 Schusswaffen. Mit „As The Crow Flies” erschien ein neuer Boss im Bayou, Scrapbeak. Mit dem Release von mehreren DLCs wuchs neben dem Spiel auch die Community stetig weiter, so konnten zuletzt über 100.00 Mitglieder allein auf Discord gezählt werden.

„Die Reaktionen auf unser Live-Event „As The Crow Flies“ waren phänomenal,” so Fatih Özbayram, Senior Producer für Hunt: Showdown. „Auf diesem Erfolg möchten wir aufbauen und freuen uns daher, ein neues Live-Event sowie eine neue Map ankündigen zu können, die neue Herausforderungen und Gegner mit sich bringen wird. Zusätzlich zu den neuen Inhalten möchten wir das bestmögliche Spielerlebnis bieten und versuchen daher, jeden Aspekt des Spiels zu verbessern. Damit wollen wir unserer stets offenen und freundlichen Community gerecht werden, die mit jedem Update wächst. Es gab kaum eine bessere Zeit, mit Hunt anzufangen.”

Hunt: Showdown ist für PC, PlayStation 4 und Xbox One verfügbar. Interessierte Spieler finden auf der Website und auf Steam weitere Informationen zum Spiel.