Indiana Jones: Spiel angeblich in First- und Third-Person spielbar

Laut den neuesten Gerüchten im Netz wird das neue Indiana Jones-Videospiel in der First- Third-Person-Ansicht spielbar sein.

Pete Hines hat bereits bestätigt, dass das neue Indiana Jones-Spiel von Bethesda exklusiv für Xbox und PC erscheinen wird.

Nun gibt es neue Gerüchte, die besagen, dass Indiana Jones eine Kombination First- und Third-Person-Ansicht haben wird, wobei einige Abschnitte des Spiels in der ersten Person und andere in der dritten Person gespielt werden. Hierbei ist aber unklar, ob der Spieler jederzeit die Möglichkeit hat, die Perspektive zu wechseln, sich am Anfang für eine Ansicht entscheiden muss, oder ob das Spiel selbst bestimmt, wann die Perspektive geändert wird.

Da sich das Spiel aber in einem noch sehr frühen Stadium befindet, können sich die Pläne in der Entwicklung jederzeit ändern.

Wie würde euch ein Wechsel zwischen First & Third Person gefallen?