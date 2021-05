Iron Harvest 1920+: Story-Trailer zur Erweiterung Operation Eagle

Mit der Erweiterung Operation Eagle erleben Spieler eine komplette neue Kampagne für Iron Harvest 1920+, die im Einzelspieler oder Seite an Seite im Koop-Modus erlebt werden kann.

Sieben herausfordernde Missionen mit über 25 Minuten neuer Zwischensequenzen und Dutzenden neuer Verbündeter und Gegner warten auf Strategen.

Zur Erweiterung hat Publisher Deep Silver jetzt einen frischen Story-Trailer veröffentlicht.

Ab dem 27. Mai ist Operation Eagle zunächst für PC via Epic Games Store, Steam und GOG verfügbar.

Eine Veröffentlichung auf Xbox-Konsole ist für das Ende des Jahres geplant, wie Entwickler KING Art Games auf Twitter schrieb.

It's happening towards the end of this year:https://t.co/NMzWtDht3U

— KING Art Games (@KingArtGames) May 18, 2021