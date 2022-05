Kao the Kangaroo: Neuer Trailer zeigt Feinde und Kämpfe

Autor:, in / Kao the Kangaroo

Im neusten Trailer zum Plattformer Kao the Kangaroo geht es Feinden ordentlich an den Kragen.

Tate Multimedia hat heute einen brandneuen Trailer veröffentlicht, der die Feinde und Kämpfe im Plattformer Kao the Kangaroo zeigt, bevor das Spiel am Freitag, 27. Mai 2022, für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5, Nintendo Switch und PC erscheint.

Der 50-sekündige Trailer wirft ein Licht auf Kaos Kampf und die Charaktere, gegen die er im Laufe des Spiels seine Fähigkeiten einsetzen wird. Es ist ein kurzer Ausschnitt aus den Moves, die die Spieler einsetzen können, wenn sie Kao später in diesem Monat in die Finger bekommen.

Kao – ausgesprochen K-O – startete sein erstes Abenteuer bereits im Jahr 2000 auf Dreamcast. Jetzt, zwei Jahrzehnte später, startet Tate Multimedia ein Reboot von Kao mit seinem bisher größten Abenteuer.

Mit der neusten Veröffentlichung wird Kao seine Boxhandschuhe benutzen, um sich einen Weg durch seine Gegner zu bahnen, indem er sich durch die vor ihm liegenden Hindernisse schlägt, während er sich seinen Weg zum Ruhm bahnt.

Features

Wunderschöne, abwechslungsreiche Welten, vollgepackt mit Geheimnissen

Fesselndes und unterhaltsames Gameplay für alle Altersgruppen – familienfreundlich, aber auch für echte Gamer

Magische Handschuhe mit vielen Kräften

Kao selbst – ein freches, mutiges und kämpferisches Känguru, das sich auf eine lebensverändernde Reise begibt

Eine fesselnde Geschichte mit einer Reihe von fesselnden Charakteren

Herausfordernde Kämpfe einschließlich einzigartiger Bosskämpfe

Eine ganze Reihe von Gegenständen zum Sammeln

Hier der Trailer: