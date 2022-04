Kao the Kangaroo: Neuauflage kehrt auch als Retail-Version zurück

Autor:, in / Kao the Kangaroo

Just For Games und Entwickler Tate Multimedia kündigen die Retail-Version des neuaufgelegten 3D-Plattformers Kao the Kangaroo an. Das Spiel wird am 27. Mai 2022 für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X erscheinen und kann ab sofort vorbestellt werden.

Über astragon Entertainment findet der Kultklassiker in Deutschland, Österreich und der Schweiz den Weg in die Regale des stationären Handels.

Kao the Kangaroo ist ein 3D-Plattformer voller Spaß, Erkundung, Abenteuer und Mysterien! Die Spieler und Spielerinnen begleiten das quirlige Fellknäuel Kao auf einer unvergesslichen Reise, um die Geheimnisse seines verschwundenen Vaters aufzudecken. Dabei durchquert der schlagfertige Held abwechslungsreiche Umgebungen voller Gefahren, Rätsel und Feinde. Jedes Ereignis bringt einen weiteren Hinweis ans Licht und enthüllt eine geheime Welt, die unter der Oberfläche brodelt.

Features:

Kao the Kangaroo ist eine Liebeserklärung an das goldene Zeitalter der 3D-Plattformer, vollgepackt mit aufregender Jump’n’Run-Action, coolen Kämpfen und vielem mehr!

Wunderschöne, farbenfrohe und abwechslungsreiche Welten voller Geheimnisse und Spaß, die nur darauf warten, erkundet zu werden

Unvergessliche Charaktere – sowohl die Guten als auch die Bösen – bringen Leben in die Spielwelt

Auf der Suche nach seinem verschwundenen Vater erlebt Kao eine epische Reise, auf der er ebenfalls viel über sich lernt

Auf seiner Reise entdeckt und meistert Kao die uralten, elementaren Kräfte, die in einem Paar magischer Boxhandschuhe stecken

Ein zugängliches und fesselndes Gameplay bring Spaß für alle Altersgruppen

Einzigartige Bosskämpfe, jeder mit eigenem Stil und unterschiedlichen Angriffen, die Kaos Fähigkeiten auf die Probe stellen werden!

Kao the Kangaroo erscheint am 27. Mai 202.