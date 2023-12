Kino, Serien & TV: The One Piece Anime von Netflix

Netflix hat verkündet, dass man an einem neuen Anime arbeitet: The One Piece.

Netflix hat offiziell bekannt gegeben, dass die Produktion eines neuen Anime mit dem Titel „The One Piece“ gestartet ist.

Die Animation stammt von WIT Studio, das bereits an vielen erfolgreichen Anime-Serien wie „SPY x FAMILY“ und „Attack on Titan“ mitgewirkt hat. The One Piece wird die Geschichte des originalen „One Piece“-Mangas nacherzählen, beginnend mit dem East Blue Arc.

Einen Trailer zur Ankündigung gibt es hier: