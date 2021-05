Knockout City: Sounddesign und Soundtrack vorgestellt

Autor:, in / Knockout City

Knockout City, der kommende teambasierte Multiplayer-Titel rund um Dodgeball-Schlachten, erscheint am 21. Mai. In einem neuen Entwicklertagebuch und Blogbeitrag geben Electronic Arts und Velan Studios den Spielern einen tieferen Einblick in den Entstehungsprozess hinter dem charakteristischen Klang des Spiels.

Im Blog enthüllt das Entwicklerteam ihre Zusammenarbeit mit dem Musikduo Sonny und Matt von The Soundlings, die den aus 19 Titeln bestehenden Soundtrack von Knockout City komponiert haben. Die beiden haben zuvor bereits an Projekten wie DC‘s Shazam!, HBO‘s Lovecraft Country, Netflix’s Narcos Mexico und mehr gearbeitet. Alle Songs von verschiedenen Personas und Bands, die Spieler im Match über den Radiosender „KO City Pirate Radio“ hören können, wurden von The Soundlings komponiert. Das Musikduo hat dafür über 30 Genres erforscht, um diese ganz spezielle Musik für den kommenden Multiplayer-Titel zu erschaffen.

Der Original-Soundtrack zu Knockout City kann auf Spotify, Apple Music, iTunes und mehr angehört werden.

Außerdem beschreibt Audio Director Matt Pirog, wie das Team von Velan mit verschiedenen Audiostilen experimentiert hat, um die futuristischen Retrosounds von Knockout City zu kreieren, sowie die Beiträge des Teams zur Sprachausgabe, die den Charakteren eine persönliche Note verleihen. Den vollständigen Blogeintrag gibt es auf der offiziellen Webseite nachzulesen. Das Entwicklertagebuch auf YouTube ist hier zu finden:

Knockout City erscheint am 21. Mai für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC auf Origin, Steam und dem Epic Games Store, sowie dank Abwärtskompatibilität für PlayStation 5 und Xbox Series X|S, zusätzlich zu EA Play- und Xbox Game Pass Ultimate-Mitgliedern. Unabhängig von der Plattform unterstützt das Spiel volles Crossplay und plattformübergreifenden Fortschritt.

Zum Start erhalten die Spieler für begrenzte Zeit Zugang zu einer kostenlosen Testversion, in der sie die Vollversion spielen können. Wenn sie danach weiterspielen möchten, können sie das Spiel für 19,99 € erwerben.