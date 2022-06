Konami: Mehrere Silent Hill-Spiele in Arbeit behauptet Regisseur des Films

Der französische Regisseur Christophe Gans setzte Konamis Videospielreihe Silent Hill 2006 mit einem Film für die große Leinwand um. Anlässlich der Wiederveröffentlichung seines Films Pakt der Wölfe sprach er auch über Silent Hill.

Im unten eingebundenen Video-Interview mit JEUXACTU (übersetzt von Gamingsym) sagte Gans demnach, dass Konami durch den Erfolg der Remakes von Capcoms Resident Evil-Reihe angetrieben wurde, die Silent Hill-Reihe mit mehreren neuen Videospielen neu aufzulegen.

„In der Tat ist es so, dass… Und wir wissen es, es steckt drin… Das Franchise (Silent Hill, Anm. d. Red.) wird in Form von Videospielen neu aufgelegt, und daher wird der Film Teil einer globalen Richtlinie werden. Ich glaube, dass jemand in einem Forum diese Schlussfolgerung gezogen hat, und er hat absolut recht; mit anderen Worten, der Film ist tatsächlich Teil eines Ganzen. Ich sage nicht, dass es Konami war, die uns gebeten hat, einen neuen Film zu machen, es ist einfach so, dass wir ein paar Monate vor dem Beginn der Pandemie, Anfang 2020, mit Victor Hadida, die Rechte, die Samuel (sein großer Bruder, Anm. d. Red.) erworben hatte, durchgegangen sind und uns gesagt haben… Wir haben die Fatal Frame-Franchise und die Silent Hill-Lizenz, wir müssen etwas damit machen.“

„Was ich sagen kann, ist, dass der Film in Arbeit ist. Ich arbeite mit Konami zusammen. Konami ist voll bei der Sache und ich denke, dass sie durch den Erfolg der Reboots von Resident Evil 2 und 3, was wunderbare Spiele sind, angespornt wurden, wir müssen Caesar geben, was Caesar gehört.“