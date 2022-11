KRAFTON: Übernimmt Entwickler von The Ascent, neues Studio in Kanada

Autor:, in / KRAFTON

Bei KRAFTON hat man die Übernahme des Entwicklers von The Ascent bekannt gegeben und es soll ein neues Studio in Kanada entstehen.

Der koreanische Publisher KRAFTON hat seine Pläne zur Übernahme des Entwicklerstudios Neon Giant verkündet. Das geht aus einem Bericht zum dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres hervor.

Das schwedische Studio ist Xbox-Spielern für seine jüngste Veröffentlichung The Ascent bekannt, einem Action-RPG-Shooter mit Cyberpunk-Setting, der auch über den Xbox Game Pass spielbar ist.

Zu welchem Kaufpreis man das Studio übernimmt, wurde öffentlich keine Auskunft gegeben.

Darüber hinaus plant man die Eröffnung eines Studios in Kanada. Dort soll die Entwicklung des Spiels The Bird That Drinks Tears umgesetzt werden.

Im dritten Quartal erwirtschaftete KRAFTON laut Bericht Einnahmen von 328,5 Millionen Dollar, was 17 % weniger entspricht als im Vorjahr. Der Nettogewinn lag bei 171,5 Millionen Dollar bzw. einem Plus von 27 %