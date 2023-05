Autor:, in / KRAFTON

KRAFTON, INC. meldet Rekordumsatz von 538,7 Milliarden KRW (407,8 Millionen US-Dollar) im ersten Quartal 2023.

Das südkoreanische Unternehmen KRAFTON, Inc. und Herausgeber von PUBG: Battlegrounds und The Callisto Protocol, gab am 9. Mai seine vorläufigen Ergebnisse für das erste Quartal 2023 bekannt.

Das Unternehmen verzeichnete einen Rekordumsatz von 538,7 Mrd. KRW (407,8 Mio. US-Dollar), was einem Anstieg von 13,7 Prozent im Quartalsvergleich und 3 Prozent im Jahresvergleich entspricht.

Der Betriebsgewinn stieg im Quartalsvergleich um 124,3 Prozent auf 283 Mrd. KRW (214,2 Mio. US-Dollar) und führte zu einer Betriebsgewinnmarge (OPM) von 53 Prozent. Der Nettogewinn in Höhe von 267,2 Mrd. KRW (202,2 Mio. US-Dollar) wurde im Quartalsvergleich zum Gewinn und führte zu einer Nettogewinnmarge von 50 Prozent.

Zusammenfassung des Q1 2023 Umsatzes

Umsatz: 538,7 Milliarden KRW (407,8 Millionen US-Dollar)

Beitragende Faktoren

PUBG: Battlegrounds, das Hauptprodukt von KRAFTON, erreichte ein Allzeithoch bei den In-Game-Verkäufen für PC und Konsole.

Die PC-Verkäufe stiegen um 28 Prozent im Quartalsvergleich und 68 Prozent im Jahresvergleich und machten 33 Prozent der Gesamtverkäufe aus. Im März feierte das Entwicklerteam den 6. Jahrestag von PUBG und plant, den Schwung mit einer Reihe von Updates beizubehalten, darunter Verbesserungen des Arcade Modus, ein neues Clan-System, eine Reihe von Markenkooperationen und die Veröffentlichung neuer Karten.

Die Mobile Division von KRAFTON erlebte ebenfalls ein Wachstum mit der Einführung von World of Wonder im ersten Quartal, einem Sandbox-Modus in PUBG MOBILE, der es Spielern ermöglicht, ihre eigenen Karten zu erstellen. Das Unternehmen plant, die Monetarisierungseffizienz im zweiten Quartal durch die Einführung neuer progressiver Skins und weiterer Kooperationen mit globalen Marken zu erhöhen, die auf dem Erfolg früherer In-Game-Aktivierungen mit Marvel, Netflix, Tesla und anderen aufbauen.

Blick in die Zukunft

KRAFTON arbeitet strategisch am Ausbau seiner Rolle als globaler Publisher durch die Förderung von Kreativität und der Skalierung des Wachstums durch die Entwicklung eigener Spiele und Minderheitsbeteiligungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Etablierung eines gesunden Kommunikationssystems zwischen KRAFTON und unabhängigen Studios sowie auf die Entwicklung eines Produktionsprozesses, der gründliche Überprüfung und Tests beinhaltet.

Seit Anfang 2023 konzentriert sich KRAFTON auf die Sicherung globaler Second-Party-Publishing-Kapazitäten durch eigene Spieleentwicklung und Minderheitsbeteiligungen. Das Unternehmen plant, eine virtuelle Organisation zu gründen, um die 24 Projekt-Pipelines, die innerhalb seines Ökosystems entwickelt werden, besser zu unterstützen.

KRAFTON engagiert sich auch in der Erforschung von Deep-Learning-Technologien, um die Entwicklungszeit von Spielen zu verkürzen und durch proaktive Investitionen verschiedene Funktionen in Spiele zu implementieren. Kürzlich wurden die von KRAFTONs Deep-Learning-Abteilung veröffentlichten Arbeiten auf hochrangigen Konferenzen angenommen, und das Unternehmen hat damit begonnen, Technologien zu implementieren, die kooperatives Spielen in Spielen ermöglichen.