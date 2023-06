Kunitsu-Gami: Path of the Goddess: Japanisches Actionspiel zeigt Stil

Das japanische Actionspiel Kunitsu-Gami: Path of the Goddess erscheint und Release im Xbox Game Pass und führt ins Reich der Geister.

Capcom präsentiert mit Kunitsu-Gami: Path of the Goddess ein neues Spiel, in dem eine neue Geschichte der Kami erzählt wird.

Werdet im Actionspiel Zeuge eines epischen Kampfes zwischen dem Reich der Geister und den sterblichen Menschen, der in traditioneller japanischer Ästhetik gehalten ist.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess hat noch keinen Termin, erscheint aber für Xbox Series X|S inklusive Day One im Xbox Game Pass.