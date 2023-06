Still Wakes the Deep: Spiel erscheint 2024 im Xbox Game Pass

Autor:, in / Still Wakes the Deep

Beim Xbox Games Showcase wurde Still Wakes the Deep enthüllt, das direkt zur Veröffentlichung im Xbox Game Pass landet.

Still Wakes the Deep wurde heute beim Showcase von Xbox enthüllt. In Still Wakes the Deep seid ihr ein Arbeiter auf einer Bohrinsel, der um sein Leben kämpft, während ein böser Sturm, eine gefährliche Umgebung und die dunklen, eisigen Gewässer der Nordsee auf euch warten.

Alle Kommunikationswege sind unterbrochen. Alle Ausgänge sind gesperrt. Alles, was bleibt, ist, sich dem unvorhersehbaren Horror zu stellen, der an Bord gekommen ist. Sucht nach eurer Mannschaft und helft ihr zu überleben, wenn ihr könnt.

Lauft, klettert und schwimmt durch die überfluteten Gänge und sturmgepeitschten Außendecks. Stellt euch einem schrecklichen, unerbittlichen Feind. Und betet, dass ihr eines Tages eure Familie wiedersehen könnt.

Das kurze Video könnt ihr euch hier anschauen: