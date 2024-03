Still Wakes the Deep: Horrorspiel ab Juni im Xbox Game Pass

Autor:, in / Still Wakes the Deep

Das Horrorspiel Still Wakes the Deep erscheint im Juni 2024 und landet direkt zur Veröffentlichung im Xbox Game Pass.

Still Wakes the Deep, das kommende narrative Horrorspiel des preisgekrönten Entwicklers The Chinese Room und des Publishers Secret Mode, wird am 18. Juni 2024 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erscheinen. Es wird auch mit Game Pass für Konsole und PC erhältlich sein.

Das Still Wakes the Deep-Veröffentlichungsdatum wurde in einem stimmungsvollen neuen Trailer auf der Future Games Show Spring Showcase 2024 enthüllt, der die Bohrinsel Beira D vor der schottischen Küste zeigt – und die ersten Einblicke in das unfassbare Grauen, das sich dort eingenistet hat.

Still Wakes the Deep ist ein narrativer Horror von den Meistern des interaktiven Geschichtenerzählens bei The Chinese Room. Die Spieler müssen sich auf der gefährlichen, sinkenden Bohrinsel, die sie ihr Zuhause nennen, zurechtfinden, wobei ihnen nichts anderes als ihr Verstand zur Verfügung steht, um sie vor dem zu schützen, was in die Bohrinsel eingedrungen ist, und vor dem aufgewühlten Meer unter ihnen.

Den Trailer gibt es hier zu sehen: