Landwirtschafts-Simulator 22: FarmCon 23 endet mit Besucherrekord

GIANTS Software verkündet einen Besucherrekord der FarmCon 23: 1300 Gäste trafen sich in der DEUTZ-FAHR Arena in Lauingen am 1. und 2. Juli zu der diesjährigen Ausgabe des Community-Events zum Landwirtschafts-Simulator.

Seit 2016 veranstaltet der Publisher und Entwickler des Landwirtschafts-Simulators dieses jährliche Community-Treffen, bei dem Fans und Modder auf die kreativen Köpfe hinter der weltweit erfolgreichen Simulationsreihe treffen.

Neue Inhalte zum Landwirtschafts-Simulator

GIANTS Software bot zahlreiche Vorträge und enthüllte Pläne für den weiteren Ausbau der Marke Landwirtschafts-Simulator. So stellten die Entwickler im Detail die Maschinen und die neue Karte der Premium Expansion vor, welche separat und mit der Premium Edition für Landwirtschafts-Simulator 22 im November erscheint.

Einen Trailer gibt es hier noch einmal zu sehen:

Die Firmengründer höchstpersönlich beleuchteten die rasante Entwicklung der Reihe seit 2008 – CEO Christian Ammann und CTO Stefan Geiger referierten zu 15 Jahren Farming Simulator, wie die Marke international vermarktet wird. Weitere Präsentationen enthüllten das HORSCH AgroVation Pack und behandelten ausführlich das Thema Modding.

Unterhaltsames Familienprogramm

Für reichlich Kurzweil sorgten zahlreiche Spielstationen, sowohl mit kompetitiven Spielen im Bale Stacking Modus von Landwirtschafts-Simulator 22 als auch mit dem neuesten Mobile-Ableger Landwirtschafts-Simulator 23. Die Farming Simulator League startete in die fünfte Saison und begeisterte das Publikum in einem spannenden Turnier, in dem sich das Team HELM am Ende als Sieger durchsetzte.

Außerhalb der virtuellen Spielewelten begeisterte DEUTZ-FAHR mit Werksbesichtigungen, einer Traktor-Testfahrt sowie realem Ballenstapeln.

Ein Fest für alle

GIANTS Software zieht eine enthusiastische Bilanz nach der diesjährigen FarmCon 23: „Mit 1300 Gästen erreichte die FarmCon 23 einen Besucherrekord!“, kommentiert Boris Stefan, Head of Publishing bei GIANTS Software. „Und viel wichtiger – die Besucherresonanz war hervorragend! Wir bedanken uns bei DEUTZ-FAHR und allen Gästen, und freuen uns schon heute auf die kommende Veranstaltung!“

Landwirtschafts-Simulator 22 ist für PC, Mac, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und Xbox One verfügbar. Der mobile Ableger Landwirtschafts-Simulator 23 ist als Nintendo Switch Edition im Einzelhandel und im Nintendo eShop erhältlich, die mobilen Versionen für iPhone, iPad und Android-Geräte sind im App-Store genauer gesagt auf Google Play verfügbar.