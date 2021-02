Life is Strange 3: Gerücht: Protagonistin liest Gedanken und Details zu einem weiteren Teil mit Max

Autor:, in / Life is Strange 3

Die Protagonistin in Life is Strange 3 liest angeblich Gedanken und ein weiterer Teil mit Max könnte in Arbeit sein.

Im Forum von ResetEra wird über Details zu Life is Strange 3 berichtet. Die Moderatoren haben ausreichende Beweise für die Behauptung des Leakers gesehen, um den Beitrag freizugeben.

Demnach wird Life is Strange 3 von Deck Nine entwickelt. Der Entwickler war zuvor für Life is Strange: Before the Storm verantwortlich.

Life is Strange 3 soll diesmal mit der Unreal Engine umgesetzt werden und insgesamt 5 Episoden umfassen. Das Spiel könnte auch Life is Strange: True Colors genannt werden und bezieht sich auf die Fähigkeit von Protagonistin Alex, einer asiatisch-amerikanischen Frau, die Gedanken lesen kann. Die verschiedenen Emotionen eines Charakters werden demzufolge in unterschiedlichen Farben dargestellt.

Die Geschichte spielt sich weiterhin in den USA ab. Wahrscheinlich im mittleren oder südlichen Westen des Landes. Es handelt sich wieder um das Setting einer Kleinstadt.

Des Weiteren soll Musik eine wichtige Rolle in Life is Strange 3 spielen.

Neben den Informationen zu Life is Strange 3 gibt der Leaker an auch Details zu einem weiteren Spiel der Reihe zu haben. Das potenzielle Life is Strange 4 soll sich noch in der Vorproduktion befinden und ein direkter Nachfolger des ersten Spiels sein, in dem sowohl Chloe als auch Max wieder als Protagonistinnen vorkommen.

Allerdings habe er über diesen Teil seit Monaten nichts mehr gehört. Er könnte demnach auch eingestellt worden sein.