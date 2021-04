Life is Strange: True Colors: Steph im Charakter-Trailer vorgestellt

Alex Chen sowie weitere Bewohner von Haven Springs haben uns Deck Nine und Square Enix kürzlich erst vorgestellt.

Mit Steph folgt jetzt eine weitere in Life is Strange: True Colors. Manche von euch kennen sie vielleicht sogar schon. Denn Steph war schon als Mitschülerin von Chloe Price in Life is Strange: Before the Storm zu sehen.

In Haven Springs ist Steph jetzt die örtliche „Königin der Nerds“, Meisterin des Schlagzeugs und Tabletop-RPG-Spielerin der Extraklasse.