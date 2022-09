Logitech G CLOUD Handheld: Unterstützung für GeForce NOW bestätigt

Autor:, in / Logitech G CLOUD Handheld

Logitech G CLOUD Gaming Handheld kommt neben Xbox Cloud und Xbox Game Pass mit Unterstützung für GeForce NOW auf den Markt.

Das Logitech G CLOUD ist das neueste Gaming-Handheld-Gerät mit sofortiger GeForce NOW Unterstützung. Das in Zusammenarbeit mit Tencent Games entwickelte G CLOUD ist ein Android-Gerät mit einem 7-Zoll 1080p 16:9 Touchscreen und vollständig individualisierbaren Bedienelementen.

Aber das ist noch nicht alles: Portal mit RTX kommt im November als kostenloser DLC für Portal-Spieler zu GeForce NOW und auch A Plague Tale: Requiem und Warhammer 40.000: Darktide sind diesen Herbst in GeForce NOW Qualität verfügbar.

Für alle, die bereit sind, die orkischen Horden zu bekämpfen, wird die Total Warhammer-Serie von Creative Assembly diese Woche in die GeForce-NOW-Bibliothek aufgenommen. Ein Teil von acht weiteren Spielen, die Mitglieder auf fast allen Geräten streamen können. Hier ist die vollständige Liste:

Blind Fate: Edo no Yami

Construction Simulator

Soulstice

Stones Keeper

Potion Permit

Total War: WARHAMMER

Total War: WARHAMMER II

Total War: WARHAMMER III

Und als weiterer Bonus wird diese Woche eine neue GeForce-NOW-App auf PC und Mac eingeführt, die zusätzliche Streaming-Auflösungen unterstützt. RTX-3080-Mitglieder können jetzt auf 16:10 4K-Displays mit bis zu 60FPS streamen – perfekt für Mitglieder, die auf Macbooks spielen.

Mit all diesen Vorzügen ist es gerade jetzt der richtige Moment, die RTX 3080-Mitgliedschaft auszuprobieren. Diese bringt Unterstützung für 4K 60FPS oder 1440p 120FPS-Gaming auf PC- und Mac-Apps, mit ultraniedriger Latenz, dedizierten RTX 3080-Servern und ununterbrochenen achtstündigen Streaming-Sessions.