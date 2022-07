Lollipop Chainsaw: Vollwertiges Remake erscheint 2023

Als Yoshimi Yasuda seinen Posten als CEO von Kadokawa Games im letzten Monat aufgab, um mit Dragami Games sein eigenes Studio zu eröffnen, zeichnete sich eine Rückkehr von Lollipop Chainsaw bereits ab.

Unklar war bislang aber, in welcher Form genau die Cheerleaderin Juliet Starling zurückkehren sollte.

Jetzt bestätigte Yasuda formell ein vollständiges Remake des Hack-and-Slash-Spiels von 2012, wie IGN schreibt.

Das Lollipop Chainsaw Remake wird demnach im nächsten Jahr weltweit erscheinen. Für welche Plattformen, das wurde noch nicht verraten.

Verraten wurde jedoch, dass ein Teil des Teams bei Dragami Games aus Entwicklern des Originalspiels besteht und am Remake mitarbeitet. Inklusive Yasuda als Produzenten.

Bei der Umsetzung des Remakes will man sich zwar an das Original halten. Yasuda kündigte aber wichtige Unterschiede an, die durch die Leistung der Next-Gen-Hardware zustande kommt. So sprach er etwa von einem realistischeren Ansatz bei der Grafik.

Fans müssen sich zudem beim Soundtrack auf neue Tracks einstellen. Denn von den 16 Titeln aus dem Original werden es nur ein paar in das Remake schaffen. Der Rest wird aus neuen Songs bestehen.