Loop8: Summer of Gods: Geführte Gameplay-Tour gewährt tiefe Einblicke

Marvelous Europe und XSEED Games haben heute eine geführte Gameplay-Tour für Loop8: Summer of Gods veröffentlicht, die den Fans einen tiefen Einblick in die einzigartigen Mechaniken und Systeme bietet, die ihr kommendes Coming-of-Age-RPG ausmachen.

In dem kommentierten Video führt der Publisher die Zuschauer durch die Interaktionen mit einigen Bewohnern von Ashihara und zeigt, wie diese Beziehungen sowohl in die Geschichte als auch in das Gameplay einfließen, was in einem Kampf gegen einen der monströsen Kegai gipfelt, die die Stadt auf dem Land bedrohen.

Loop8: Summer of Gods wird von SIEG Games entwickelt und von Marvelous Europe und XSEED Games veröffentlicht und erscheint am 6. Juni 2023.