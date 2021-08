Metal Gear Solid Next: Veteran arbeitet offenbar an einem unangekündigten Spiel

Autor:, in / Metal Gear Solid Next

Ikuya Nakamura, der an vielen Metal Gear Spielen für Konami mitgewirkt hat, arbeitet angeblich an einem noch unangekündigten Projekt.

Möglicherweise arbeitet ein langjähriger Mitarbeiter von Konami, Ikuya Nakamura, an einem bisher unangekündigten Spiel. Das geht zumindest aus einem Reddit-Post hervor, wobei seine japanische Twitter-Bio ins Englische übersetzt wurde.

Demzufolge ist Ikuya Nakamura der Schreiber und Designer des unbekannten Projekts. In der Vergangenheit war er an den meisten Metal Gear Solid-Spielen in unterschiedlichen Rollen beteiligt, das letzte war Metal Gear Survive.

Bis zu einer offiziellen Ankündigung bleibt das Ganze nur ein Gerücht und ist entsprechend mit Vorsicht zu genießen.