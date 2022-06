Microsoft Flight Simulator: Entwickler besucht Smithsonian National Air & Space Museum

Autor:, in / Microsoft Flight Simulator

Im Herbst erscheint für den Microsoft Flight Simulator die 40th Anniversary Edition, um den runden Geburtstag der Simulationsreihe zu feiern.

Anlässlich des Jubiläums wurde bereits beim Xbox und Bethesda Games Showcase ein Trailer gezeigt, der eine Zusammenarbeit zwischen dem Smithsonian National Air and Space Museum und dem Microsoft Flight Simulator ankündigte.

Ein neues Video begleitet jetzt Parris Lilly und Jörg Neumann in die Hauptstadt der USA, wo man im Museum selbst mehr über die Partnerschaft spricht und sich die einzigartigen Flugzeuge anschaut, die dort ausgestellt sind. Einige von ihnen, darunter die Spirit of St. Louis und der Wright Flyer, werden im November in der 40th Anniversary Edition enthalten sein.