Microsoft: Keine Xbox One-Spiele mehr

Microsoft hat in einem Interview mit Axios (via The Verge) offiziell bestätigt, dass man keine nativen Xbox One-Spieler mehr entwickeln und somit den Fokus voll und ganz auf die Xbox Series X/S und somit auf Gen9 setzen wird.

Dank Xbox Cloud Gaming sind aber auch künftige Xbox Series X/S-Spiele auch auf der Xbox One-Konsole spielbar. Dazu bestätigte Microsoft, dass die Unterstützung zu First-Party-Spielen wie Minecraft und anderen natürlich bestehen bleibt. Es geht lediglich darum, dass keine Spiele speziell mehr für die Xbox One-Konsole und Gen8 entwickelt werden.

Sämtliche Ressourcen werden fortan nur noch für die Optimierung von Xbox Series X/S-Spielen gesteckt, die dann über die Cloud auch auf der Xbox One weiterhin abgespielt werden können.