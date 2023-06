Xbox Game Studios: Perfect Dark Gameplay bis zu 18 Monate entfernt

Zwei Spiele, die Microsoft bei seinem Xbox Games Showcase am vergangenen Sonntag nicht gezeigt hat, waren Perfect Dark und State of Decay 3.

Fans fragen sich natürlich, wann es Neuigkeiten zum Reboot der Perfect Dark-Reihe gibt bzw. dem dritten Teil der beliebten Survival-Spielreihe.

Matt Booty als Chef der Xbox Games Studio sprach darüber mit Giant Bomb. Konkrete Angaben zu Updates für die genannten Spiele konnte er nicht nennen, gab aber vorsichtig zuversichtlich an, dass Gameplay-Deep-Dives innerhalb der nächsten 18 Monate möglich sein.

Booty sagte: „Wenn ich auf das Jahr 2024 blicke, dann habe ich von allem, was wir veröffentlichen werden, schon Builds gesehen oder gespielt. Ich habe das schon einmal gesagt, es gibt so viele Dinge in Fable, bei denen ich, wenn ich mich mit [Turn 10 Studios-Chef] Alan [Hartman] treffe, frage: ‚Warum zeigst du nicht dies und das und das?‘ und [er sagt] ‚Nein, nein‘. Denn es gibt eine Menge cooler Sachen in diesem Spiel, von denen ich begeistert bin.“

„Wenn ich an das Jahr 2025 denke, haben wir bei The Initiative schon Builds von Spielen gesehen, ich weiß, weil [Undead Labs] dort in Seattle sind, was mit State of Decay 3 passiert. Wir haben diese Dinge gesehen. Wenn ich mir also die nächsten 18 Monate anschaue, was wir in der Lage sein werden zu zeigen und zu liefern und diese Art von Gameplay [Enthüllung] zu machen, bin ich vorsichtig zuversichtlich. Denn die Teams arbeiten hart daran, und sie haben verstanden, dass das jetzt die Messlatte ist, die da heißt: ‚Lasst es uns zeigen, lasst uns mit Gameplay auftauchen und tiefer eintauchen, wenn wir auftauchen.’“